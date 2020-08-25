Рустем хотел отправить своему подопечному в Украину нужную приблуду для фронта. Украинцы перевозчики, которые через ФБ предлагают свои услуги по сбору посылок в Германии и доставке в Украину, посылку не забрали. Договорились заранее, приняли заказ и... забыли. Просто забыли.

Я предложил свою помощь. Как раз на работе стоит на погрузке грузовик и ждёт отправки в Украину. Водила україномовний. Забрал у Рустема пакет и утром поехал на работу.

– Слухай, друже, потрібна твоя допомога. Можеш пакетик маленький забрати з собою додому й новою поштою відправити за адресою?

– Та в мене вже все і в кабіні забито.

– Там малесенький пакетик, місця взагалі не займає. Я гроші на відправку дам.

– А що там, не наркота?))

– Та ні, там монокуляр маленький. Хлопцям на фронт передадуть.

– Еммм... Ні... Я мабуть цього брати не буду...

– Шо ти соплі жуєш, рагуль? Ссиш, чи ти за мир у всьому світі?!

Плюнул я и пошёл в бюро. А там у нас русские работают, эмигранты из россии.

Чего ты, говорят, водилу просишь, сейчас запакуем и добавим к грузу, а в Украине на разгрузке заберут и отправят, куда надо.

И вот сразу внутреннее такое ощущение – водила не свой. Він тільки розмовляє солов'їною, але він чужий.

Потом был пресс-центр звонков с поздравлениями. Приехал в гости к маме с папой. И вечером включил все стримы в записи и посмотрел, как прошло в Киеве.

Обидві промови двох президентів, вчорашнього й сьогоднішнього.

Зеленскому подготовили великолепную речь, всё логично звучит.

Порошенко говорил без бумажки, он великолепный оратор, но его речь не произвела на меня впечатления (очень много патриотической патетики и в этой патетике много повторений, только с разных углов яйца). Но он говорил сам и это ладно...

Но вот, что было потом, было вот тем контрастом, как в предыдущих событиях. И тут Порошенко уже ни при чём. Сам марш ветеранов – марш нескорених прошёл бы при наличии Пороха в Киеве, или без него. Люди собрались и приехали. Приехали ветераны и те, кто хотел сказать "дякую" ветеранам. И их были десятки тысяч.

А в это же время на Михайловской площади собрались 73% почитателей лучшего президента за все века. И их было... Мммм.... Они наверное все на карантине по телевизору следили...

Я вынужден привести ещё один пример, чтобы было понятно, что я испытал:

В Германии свою форму с железками я могу надеть только в украинском консульстве и в своей квартире. Нахождение на территории Германии в военной форме чужого государства запрещено, за исключением полигонов с совместными учениями.

Но есть один день, когда я могу выйти на улицу в украинской форме и мне никто ничего не скажет. Этот день называется Розовый понедельник Rosenmontag. Это карнавал. В этот день на улице толпы ряженых и я буду таким же ряженым рядом с ними.

И вот, эти вышиванки и веночки, эти жовтоблакитнi прапори и... цензурных слов не хватает... русский шансон .. простите, попса...

По соседней улице идут колонной матери погибших воинов! Полеглих за Незалежність цієї країни!

А тут... "Имя любимое моё", "Шлёпали шлёпки", "сделай мне хип, сделай мне хоп!"

Ребята! Я слушаю песни на русском языке. Но я слушаю авторскую песню. Это Галич, Высоцкий, Окуджава, и много-много других и современных авторов.

Если бы Потап спел на фоне видеоряда стены памяти на той же Михайловской "Он вчера не вернулся из боя", я бы возмутился, почему бы не взять украинскую песню на эту же тему, но я бы простил. Клянусь, простил бы. Но ведь они устроили дискотеку попсы со всеми вытекающими!!!

И вот тут у меня, как у борца за Незалежність, внутри то же чувство – чужие!

Ребята! Я сейчас к тем, кто голосовал за Зеленского и кто его поддерживает (только не говорите, что вы это не читаете), ребята! Вам это понравилось?!! Ну, вы же видели ЭТО... по телевизору!!!

Для меня на самом деле никакой независимости Украина не имела до конца 13го года, пока на Майдан не вышли студенты. Согласитесь, что этот день для многих вообще не имел значения до 14го года.

А когда Янукович решил частичную фактическую зависимость Украины от россии превратить в полную и ещё и в юридическую, то вот тогда появились первые воины за независимость и первые погибшие за независимость. А потом этих погибших стало очень много. И война ещё не закончена. Демонстративно Зеленський почтил память погибших на Майдане и на фронте. На камеры положил цветочки к мемориалам.

А по соседней улице шли матери! Живые матери и вдовы вот этих же погибших, тех же самых, с теми же фотографиями! Но господин президент не счёл возможным пройтись сотню метров и поблагодарить лично этих женщин и выживших ветеранов.

Если мне сейчас кто-то скажет, что там же сплошные порохоботы и они бы его зачморили, то послушайте, что скажу: и в рядах ветеранов и в рядах вдов, и в рядах волонтёров далеко не все... слышите?! ДАЛЕКО НЕ ВСЕ (!) питают дружеские чувства к Порошенко, Парубию и Турчинову! Тем не менее их тухлыми помидорами не закидали. И с Зеленским ничего бы не сделали. Да, могли бы на месте выдвинуть ему требования, которые потом кричали под его офисом, но опасности жизни и здоровья там не было никакой. А на марше ветеранов был именно народ, самый цвет нации. И пришли они отметить свой день, символизирующий всё то, за что они готовы умереть. Они пришли сказать спасибо живым и воздать должное павшим за независимость, а не слушать блевотную попсу, ещё и на языке оккупанта.

Братики! В следующем году я приеду и пройдусь с вами по Киеву.

Зі Святом, рідні!

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