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"По биологическим причинам": историк пояснил, как в Украине умрет "совок"

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Поколение украинцев, которое было самым старшим в год обретения Украиной независимости, практически не изменило своих советских взглядов.

Об этом "Обозревателю" рассказал главный научный сотрудник Института истории Украины НАНУ Станислав Кульчицкий.

"Поколение, которое было самым старшим в 1991 году, практически не изменило своих взглядов", - констатировал он.

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"Людям, которые сформировались, которые были воспитаны в советские времена, очень трудно измениться. Как правило, старшее поколение не готово к переосмыслению ценностей своей жизни. Есть очень мало примеров такого переосмысления", - добавил историк.

Тем не менее, "это поколение постепенно отходит, и создается более или менее иная ситуация", - сказал Кульчицкий.

По его прогнозам, "уровень совковости в современном украинском обществе будет снижаться, и он уже снижается, в основном за счет отхода старшего поколения. За счет сугубо биологических причин".

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Как писал "Обозреватель", ранее Станислав Кульчицкий пояснил феномен любви современных украинцев и россиян к Сталину.

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Автор
Татьяна ГайжевскаяТатьяна Гайжевская
Тема
Эксклюзив
Персона
Станислав Кульчицкий
Место
Украина
Объекты
ИсторияИстория Украины
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