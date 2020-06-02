Плюс 328 за сутки: появилась статистика Минздрава по коронавирусу на 2 июня

Болезнь унесла жизни 727 человек, при этом выздороветь удалось 10 078 пациентам

По состоянию на утро 2 июня количество зараженных COVID-19 в стране достигло 24 340

В Украине за последние сутки было зафиксировано еще 328 случаев коронавируса

По состоянию на утро вторника, 2 июня, в Украине официально подтвердили 24 340 случаев инфицирования коронавирусом.

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Только за последние сутки в стране выявлено 328 новых зараженных. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО, их также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Помимо этого, с начала пандемии COVID-19 унес жизни 727 человек (+9 за сутки). Однако 10 078 (+388) пациентам удалось побороть болезнь.

Коронавирус в Украине не утихает

Глава Минздрава подчеркнул, что больше всего новых случаев за сутки зафиксировали в Ривненской области – 53, а также на Львовщине и Житомирщине – по 34, в Черновицкой области на один меньше – 33.

В общем случаи подтверждено:

Винницкая обл. – 1029 (619 выздоровели);

Волынская обл. – 942 (264 выздоровели);

Днепропетровская обл. – 943 (266 выздоровели);

Донецкая обл. – 164 (94 выздоровели);

Житомирская обл. – 776 (443 выздоровели);

Закарпатская обл. – 1216 (410 выздоровели);

Запорожская обл. – 450 (253 выздоровели);

Ивано-Франковская обл. – 1442 (843 выздоровели);

г. Киев – 3071 (718 выздоровели);

Киевская обл. – 1623 (399 выздоровели);

Кировоградская обл. – 516 (403 выздоровели);

Луганская обл. – 47 (40 выздоровели);

Львовская обл. – 1734 (438 выздоровели);

Николаевская обл. – 294 (173 выздоровели);

Одесская обл. – 896 (225 выздоровели);

Полтавская обл. – 271 (249 выздоровели);

Ривненская обл. – 1823 (960 выздоровели);

Сумская обл. – 173 (147 выздоровели);

Тернопольская обл. – 1180 (921 выздоровел);

Харьковская обл. – 1105 (448 выздоровели);

Херсонская обл. – 178 (161 выздоровел);

Хмельницкая обл. – 458 (245 выздоровели);

Черкасская обл. – 411 (316 выздоровели);

Черновицкая обл. – 3410 (980 выздоровели);

Черниговская обл. – 188 (63 выздоровели).

Отметим, что данные о заболеваемости коронавирусом с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма отсутствуют.

По данным Центра общественного здоровья, всего в Украине 371 668 образцов были исследованы методом ПЦР и 15615 – методом ИФА.

В общем заболели 1747 детей и 4682 медика. На амбулаторном лечении 16 896 пациентов, из них 1460 детей и 3805 медработников. Всего нуждались в госпитализации 7444 человек, из них 287 детей и 877 медиков. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 286 человека, в том числе один ребенок и 26 медиков.

Среди людей, которые выздоровели, 2428 медработников и 680 детей. 36 медиков умерли от осложнений COVID-19.

Статистика по коронавирусу в Украине на 2 июня covid19.rnbo.gov.ua

Статистика по коронавирусу в Украине на 2 июня covid19.rnbo.gov.ua

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