"Плюнули в колодец 5 лет назад!" В Крыму отрубили воду: местные проклинают "власть"

На территории аннексированного Крыма, в Симферополе, заявили об отключении воды и подачи по графику из-за недостачи запасов в поверхностных водохранилищах.

С 10 февраля холодная вода в кране будет доступна горожанам утром и вечером, а горячая - только по выходным. Об этом на своей странице в Facebook сообщила "мэр Симферополя" Елена Проценко.

По ее словам, запасов воды хватит на период от 90 до 100 дней.

В Крыму заканчивается вода dialog.ua

"Запасов воды в поверхностных водохранилищах, которые питают Симферополь, не достаточно, чтобы круглосуточно и бесперебойно обеспечивать город. Сейчас необходимо максимально рационально использовать имеющиеся водные ресурсы", – написала она.

Под публикацией Проценко местные жители буквально проклинают оккупационную власть. Большинство людей не знает, как можно жить в таких условиях.

"Мэрша" Симферополя сообщает-воды нет

Совсем

Переходим на график подачи pic.twitter.com/KfkaTRRT0Z — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) February 5, 2020

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Крыму оккупационная власть запретила автомойки и сауны из-за дефицита воды на полуострове.

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