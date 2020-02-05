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7 февраля • обновлено в 08:24
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"Плюнули в колодец 5 лет назад!" В Крыму отрубили воду: местные проклинают "власть"

43.8т
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На территории аннексированного Крыма, в Симферополе, заявили об отключении воды и подачи по графику из-за недостачи запасов в поверхностных водохранилищах.

С 10 февраля холодная вода в кране будет доступна горожанам утром и вечером, а горячая - только по выходным. Об этом на своей странице в Facebook сообщила "мэр Симферополя" Елена Проценко.

По ее словам, запасов воды хватит на период от 90 до 100 дней.

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"Запасов воды в поверхностных водохранилищах, которые питают Симферополь, не достаточно, чтобы круглосуточно и бесперебойно обеспечивать город. Сейчас необходимо максимально рационально использовать имеющиеся водные ресурсы", – написала она.

Под публикацией Проценко местные жители буквально проклинают оккупационную власть. Большинство людей не знает, как можно жить в таких условиях.

В Крыму отрубили воду: местные проклинают "власть"
В Крыму отрубили воду: местные проклинают "власть"
В Крыму отрубили воду: местные проклинают "власть"
В Крыму отрубили воду: местные проклинают "власть"
В Крыму отрубили воду: местные проклинают "власть"
В Крыму отрубили воду: местные проклинают "власть"
В Крыму отрубили воду: местные проклинают "власть"
В Крыму отрубили воду: местные проклинают "власть"
В Крыму отрубили воду: местные проклинают "власть"
В Крыму отрубили воду: местные проклинают "власть"
В Крыму отрубили воду: местные проклинают "власть"
В Крыму отрубили воду: местные проклинают "власть"
В Крыму отрубили воду: местные проклинают "власть"

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Крыму оккупационная власть запретила автомойки и сауны из-за дефицита воды на полуострове.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина Симферополь
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Харченко Вадим
Харченко Вадим
"..р а ш н е п и з д е ц ,и это меня радует"-из выступления В.В.Путина на Экономическом форуме в Санкт-Петербурге в мае 2018г.Слава Украине!!!..
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1
1
Костенко Игорь
Костенко Игорь
Согдасен что Путин виноват! Виноват он что нп поступает с днепровским каналом так, как Израиль поступил с Голанами. Надеюсь новый президент России будет меньшим ссыклом и в целях предотвращения гуманитарной катастрофы возьмёт контроль над дамбой. А может и над Днепром.
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1
2
Харченко Вадим
Харченко Вадим
Костенко Игорь, "..р а ш н е п и з д е ц ,и это меня радует"-из выступления В.В.Путина на Экономическом форуме в Санкт-Петербурге в мае 2018г.Слава Украине!!!..
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1
1
Украинский Донбасс
Украинский Донбасс
Неужели проклинают власть? Неужели пукина х.уес.осят? Айайай
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3
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