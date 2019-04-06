НАТО нацелился на Черное море: как "ударят" по России и помогут Украине

Власти США совместно с НАТО разработали "пакет мер" для сдерживания России в Черном море. Он будет включать наблюдение с воздуха, а также отправку большего числа кораблей стран НАТО в Черное море.

Что это за меры и как они коснутся Украины – в материале OBOZREVATEL.

НАТО постепенно заходит в Черное море

Об усилении своего присутствия в Черном море в Альянсе всерьез заговорили после инцидента вблизи Керченской протоки, когда 25 ноября 2018 года корабли России напали и захватили украинские корабли, идущие в Азовские порты. В результате боестолкновения и обстрела наших кораблей было ранено шестерых украинцев, в целом 24 военнослужащих Украины стали военнопленными РФ.

Конфликт в Керченском проливе

Буквально через пару дней после инцидента президент Украины Петро Порошенко попросил направить в акваторию Черного моря корабли НАТО для обеспечения безопасности в регионе.

Повлияли ли на Альянс просьбы Порошенко, или же им стало понятно, что Россия угрожает безопасности всей акватории, выход к которому имеют еще три страны-члены НАТО, но судна международной организации стали чаще появляться в Черном море.

В январе 2019 года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в ближайшее время завершится разработка пакета мер по усилению военного присутствия в Черноморском регионе. При этом он подчеркнул, что члены объединения намерены вести политический диалог с Москвой с позиции силы.

В том же месяце в Одесский порт зашел десантный экспедиционный корабль USS FortMcHenry (LSD 43) Военно-морского флота США.

USS FortMcHenry (LSD 43) Twitter U.S. Naval Forces Europe-Africa

Группа на корабле состоит примерно из 2200 человек и входит в состав 6-го подраздела флота американских ВМС. Водоизмещение корабля составляет 16,1 тыс. тонн, длина – 190 метров. Он оснащен зенитной артиллерией и ракетным оружием.

Судно имеет доковую камеру для пяти транспортных катеров на воздушной подушке, предназначенных для высадки морской пехоты и боевой техники.

Менее чем за месяц до этого первым кораблем Североатлантического Альянса, который зашел в Черное море после Керченского кризиса, стал разведывательный корабль Королевского флота Великобритании HMS Echo (H87).

HMS Echo (H87)

HMS Echo в порту Одессы Facebook Андрея Клименко

Это современный корабль, предназначенный для проведения разведывательных операций в поддержку подводных лодок и десантных операций. Он может выдавать адаптированную информацию практически в режиме реального времени.

В НАТО даже не скрывали, что этот корабль зашел в Одесский порт именно в связи с Азовским кризисом.

В феврале, после захода в порт грузинского Батуми, в Одесский порт зашел американский эсминец "Дональд Кук".

Корабль представляет собой эскадренный миноносец четвертого поколения, его главное оружие – управляемые крылатые ракеты "Томагавк". Их дальность полета составляет до 2,5 тыс. км. Кроме того, на борту эсминца находится артиллерийское вооружение, в частности 127-мм пушка "Марк 45".

Эсминец "Дональд Кук" в Одессе Минобороны Украины

Одновременно с "Дональдом Куком" в регионе находилась вторая постоянная противоминная группа НАТО во главе с немецкой плавбазой "Верра".

По состоянию на 1 апреля, по данным главного редактора информагентства Black Sea News Андрея Клименка, в Черном море находится одновременно шесть фрегатов 2-й Средиземноморской группы НАТО.

Четыре из них находятся в грузинском порту Поти, это фрегаты HNLMS Evertsen (Нидерланды), TCG Yildirim (Турция), BGS DRAZKI (Болгария) и ROS Regele Ferdinand (Румыния).

В Одесском порту находятся фрегаты FHH333 "Торонто" королевских ВМС Канады и F81 "Санта Мария" ВМС Испании.

"Торонто" – носитель противокорабельных ракет "Гарпун" (2 четырехконтейнерных ПУ). Противолодочное вооружение –два торпедных аппарата Mark 46. Вооружение ПВО – ЗРК Sea Sparrow, артиллерийское – 57-мм пушка Bofors SAK 57. И вертолет Sikorsky CH-148 Cyclone.

Фрегат "Торонто" ВМС ВСУ, Facebook

"Санта Мария" имеет на своем борту противокорабельное вооружение – ПКР "Гарпун", которые запускаются с носовой ПУ параллельно с зенитными ракетами SM-1 (в барабане 40 ракет). Противолодочное – два трехтрубных торпедных аппарата Mk 32. Авиационная группа – 1-2 вертолета SH-60 Seahawk.

Фрегат "Санта Мария" ВМС ВСУ, Facebook

Позже генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, заявил, что на встрече министров иностранных дел стран Альянса в Вашингтоне 3-4 апреля может быть принято решение об усилении учений украинской и грузинской береговой охраны и военно-морских сил.

Йенс Столтенберг

А уже через день представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что власти США совместно с НАТО разработали "пакет мер" для сдерживания России в Черном море.

"Речь идет о пакете, укрепляющем разведку, воздушную разведку, а также увеличивающем число отправляемых в Черное море кораблей НАТО для гарантии безопасного прохода украинских судов через Керченский пролив в Азовское море", – отметила она.

А уже с 5 по 13 апреля страны НАТО проведут в Черном море масштабные военные учения "Sea Shield 2019". В них примут участие корабли из Румынии, Болгарии, Канады, Греции, Нидерландов и Турции.

Какая польза для Украины

По мнению украинского генерал-лейтенанта Василия Богдана, новый "пакет мер", разработанный США и НАТО, в очередной раз доказывает поддержку международного сообщества Украине в борьбе с Россией. И в акватории Черного моря НАТО несомненно может оказать эту поддержку, чего не скажешь о гарантиях прохода украинских кораблей через Керченский пролив в Азовское море.

"Идеальным выглядит тот вариант, что это будет совместная корабельная группа Украины и стран-членов НАТО, это могло бы обеспечить проход наших кораблей в Азовское море. Во-вторых, это бы дало четкий сигнал Путину, что Запад настроен весьма решительно в плане отстаивания как своих интересов, так и интересов своих союзников", – сказал в комментарии OBOZREVATEL Богдан.

Корабли НАТО в Черном море

Но пока этот вариант маловероятен, тем более, что на него не согласятся Германия и Франция, которые имеют свои торгово-экономические и энергетические интересы с Россией.

Еще одна причина, по которой вряд ли НАТОвские судна помогут Украине в проблеме прохода через Керченский пролив, так это Договор о сотрудничестве Украины и России в Азовском море и Керченском проливе, который был подписан еще в 2003 году. Согласно договору, проход в акваторию Азовского моря кораблям третьих стран должно быть согласовано обеими участниками договора.

"Керченский пролив и Азовское море нужно вычеркнуть из этого списка, так как это внутреннее дело Украины и России. Пока не денонсировано соглашение о совместном использовании Азовского моря, никто туда не полезет", – заявил в эфире ObozTV военный эксперт Олег Жданов.

Но в то же время он не отрицает эффективности нахождения кораблей НАТО в Черном море для подавления российского влияния на данный регион.

Корабли НАТО в Черном море

"Что касается Черного моря, то мы можем рассчитывать на то, что, если российские корабли будут угрожать судоходству в соответствии с нормами международного права, то корабли НАТО даже могут прибегнуть к конвоирования этих судов", – говорит Жданов.

Эксперты сходятся на том мнении, что усиление присутствия кораблей НАТО в Черном море действительно уменьшит шансы на российскую агрессию, несмотря на заявления с их стороны о том, что действия Альянса создают напряженную обстановку в Черноморском регионе. И выступить против НАТО РФ также не способна.

"Я не думаю, что Россия пойдет на какие-то провокации. Тем более, у них нечем прибегать к агрессии, Черноморский флот самый слабый из всех флотов РФ", – отметил военный эксперт.

Впрочем, это в любом случае поможет контролировать действия России в Черном море и не допустить эскалации.

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