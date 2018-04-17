План Авакова по освобождению Донбасса: Сенченко указал на опасность

Предложенная министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым пошаговая деоккупация Донбасса не имеет смысла, поскольку она приведет к абсолютной реализации плана президента России Владимира Путина об особом статусе захваченных территорий.

Более того, аннексированный Крым при данной стратегии также не удастся отбить у врага, написал глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко на своей странице в Facebook.

"Деоккупация в "рассрочку", предложенная министром Аваковым, приведет к полной реализации желаний Путина относительно статуса Донбасса и "поведения" Украины. Крым при этом останется Кремлю "на бонусы". Все это бессмысленно и недопустимо", — убежден он.

Как сообщал "Обозреватель", по мнению Авакова, Украина при текущем развитии событий не может планировать военную операцию по возвращению оккупированных территорий без риска полномасштабного столкновения с армией РФ.