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"Пес войны!" Откровения Стрелкова о зверствах на Донбассе разгневали украинцев

1.6тЧитать материал на украинском

В сети разгорелся ажиотаж вокруг откровений экс-главаря "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова) о том, что террористы прикрывались мирными жителями Донбасса во время боев с ВСУ.

Украинцев разгневала подлость оккупантов и боязнь вести боевые действия за границами населенных пунктов. "Стрелков рассказал, как в 2014 году "каратели ВСУ" просили его не прятаться в жилых кварталах Славянска, и сражаться вне жилой зоны, чтобы не подставлять гражданских. Но "ополченцы" решили, что прятаться за спинами женщин и детей безопаснее", - написал блогер Денис Казанский.

"Прятаться за спинами мирных жителей - русская тактика войны", "И кто же в итоге фашист?" "Вот и еще очередные откровения пса войны, вечного ополченца от Балкан до Украины. И никто Игорька к ответственности не привлечет..." - пишут другие комментаторы.

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Игорь Гиркин

Игорь Гиркин

Скриншот видео

"Пес войны!" Откровения Стрелкова о зверствах на Донбассе разгневали украинцев
"Пес войны!" Откровения Стрелкова о зверствах на Донбассе разгневали украинцев
"Пес войны!" Откровения Стрелкова о зверствах на Донбассе разгневали украинцев
"Пес войны!" Откровения Стрелкова о зверствах на Донбассе разгневали украинцев
"Пес войны!" Откровения Стрелкова о зверствах на Донбассе разгневали украинцев
"Пес войны!" Откровения Стрелкова о зверствах на Донбассе разгневали украинцев

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Стрелков рассказал, что во время боев в Славянске он получил звонок с предложением от "главы" оккупированного Крыма Сергея Аксенова покинуть Донбасс и сбежать на полуостров.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликтВойна на Донбассе
Персона
Игорь Гиркин (Стрелков)
Место
Украина
Теги
Новости ДонбассаНовости ДНР
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