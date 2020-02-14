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14 февраля • обновлено в 10:50
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Пережиток СССР: украинцы перестали доверять профсоюзам – опрос OBOZREVATEL

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Украинцы перестали верить в профсоюзы и считают их "пережитком СССР".

Об этом стало известно по результатам опроса среди читателей OBOZREVATEL, проведенного в Telegram.

Так, 48% читателей, на вопрос пользуются ли они любыми профсоюзными благами, ответили "Нет". Кроме того, 20% украинцев продемонстрировали, что считают профсоюзы устаревшей системой, оставшейся от Советского Союза и которая нуждается в реформировании.

Украинцы перестали доверять профсоюзам

Украинцы перестали доверять профсоюзам

Вместе с тем, всего 9% читателей отметили, что пользуются профсоюзами, и всего 5% считают их полезными институтами

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина критически нуждается не только осовременивании трудового законодательства, но и перезагрузки института профсоюзов. В нынешнем виде они не выполняют свою главную функцию – не защищают права наемных работников.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Украина
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