У нас довольно молодая страна. Мы любим риторически состарить ее на тысячу лет, но это не более, чем лукавство. Наш опыт государственности подбирается к тридцатилетию – и он моложе любого из тех, кому выпадало Украиной руководить, пишет Павел Казарин для Лига.

Возраст диктует правила. У нас слабые институты. Низкий иммунитет. Мы продолжаем спорить о целях своего существования. Нас сложно назвать устойчивыми – и потому каждые президентские выборы превращаются в референдум о будущем.

Вдобавок, почти все президенты Украины эволюционировали во время своей каденции. Можно предположить, что нынешний глава государства вряд ли станет исключением. А потому главный вопрос в том, какой именно будет эта эволюция.

Вопрос не праздный. Особенно, если учесть, что еще недавно никого в нашей стране не интересовали политические взгляды Владимира Зеленского. А теперь от них зависит судьба государства.

У многих велик соблазн заранее записать его в продолжатели дела Виктора Януковича. Но этот вывод скорее рожден эмоциями. Избирательная кампания Зеленского была необычайно эффективна с точки зрения привлечения большинства – и не менее эффективна с точки зрения отталкивания меньшинства.

Шестой президент страны добился обеих целей. Заручился презумпцией невиновности в глазах одних – и презумпцией виновности в глазах других. Но кампания уже закончилась и ближайшие четыре года мы будем жить с действующим президентом.

Не готов разделить революционные настроения тех, кто ждет третьего майдана. Хотя бы потому, что сам факт уличного восстания будет означать лишь то, что страна оказалась на краю пропасти. Что власть своими действиями загнала Украину в тупик. Что не осталось никаких других возможностей удержать страну от падения, кроме как очередная революция. Если в Киеве будет бушевать майдан – это означает, что хороших новостей у страны для нас нет.

Вдобавок, третий майдан будет идти в пакетном предложении с последствиями. Висящие на стенах ружья могут начать стрелять. Москва будет пользоваться неразберихой для того, чтобы снова пересмотреть наши границы. А погруженность запада в собственные проблемы могут привести к тому, что на нас попросту махнут рукой.

А потому третьего майдана мне хочется меньше всего. Если для него не возникнет предпосылок – это будет означать, что мы избежали худшего сценария. Вопрос лишь в том, что именно случится во время пятилетки Зеленского. А ответа на этот вопрос у меня нет. Его сторонники могут убеждать в неотвратимости расцвета.

Его противники могут сулить не менее неизбежный закат. Но в том и штука, что заочные оценки тех и других сегодня продиктованы не столько анализом, сколько попыткой защитить свое недавнее волеизъявление на выборах. Никто не хочет оказаться в дураках. А потому есть риск того, что каждый станет выборочно замечать одни события и не замечать другие.

А, на самом деле, нам нужны не эмоции, а анализ. Причем отнюдь не выборочный. Ошибки должны сопровождаться критикой. Правильные шаги – поддержкой. Если же вы не способны отделить одно от другого – ваше мнение перестает иметь хоть какое-то значение.

А еще нужно четко договориться о системе измерения. Так уж сложилось, что шестым президентом страны стал человек без какого-либо государственного, политического и дипломатического опыта. Его уровень профильных компетенций низок и все, на что мы можем рассчитывать – это обучение в процессе. А потому лично я склонен воспринимать происходящее с минимальными ожиданиями.

Неслучившаяся ошибка – уже победа. Неслучившийся проигрыш – уже выигрыш. Я не жду идеальных законопроектов, качественной экспертизы и блестящих решений. Готов согласиться с сырыми, непроработанными и хаотичными. Главное, чтобы их вектор не противоречил финальной задаче, которая заключается в выживании Украины. Проведении реформ. Дрейфе от страны-агрессора и сближении с западом.

Я не жду от юниора олимпийских результатов, а от новичка – гроссмейстерских партий. И эти же правила я готов проецировать на пространство политики. В условиях недостижимости рекорда меня вполне устроят средние показатели. Главная задача – чтобы финальный итог не был хуже стартовых позиций. Можете считать мои невысокие ожидания чем-то вроде инвестиций в душевное здоровье. Потому что именно ожидания, в конце концов, определяют адекватность оценки.

Я охотно допускаю, что у шестого президента Украины есть вакуум понимания процессов. Скорее всего, он недооценивает потенциал агрессии и масштаб вызовов. Скорее всего, он переоценивает возможности для компромисса с Москвой и собственные возможности.

Вероятно, он весьма смутно представляет себе экономические законы, правила дипломатии и особенности госуправления. И вектор движения нашей страны во многом будет зависеть от того, кто именно станет ему этот вакуум заполнять. И тут возможны варианты.

В окружении Зеленского сегодня оказались самые разные люди. Процесс формирования его команды напоминал водоворот, который затянул в президентскую орбиту как реформаторов, так и их противников. Как сторонников суверенитета, так и капитулянтов. Как рыночников, так и лоббистов финансово-промышленных групп. Между этими лагерями теперь идет война за доступ к телу. Отголоски которой мы время от времени наблюдаем.

Я не удивлюсь, если результаты перемен будут напоминать столбчатую диаграмму. Когда прогресс в одних сферах сопровождается регрессом в других. Ничего нового – нечто подобное происходило и во времена его предшественника. Главное – чтобы "в минус" не ушло критическое большинство показателей.

Можно эмоционально понять тех, кто ждет банкротства нынешней вертикали. Понять – но не поддержать. Потому что этот сценарий вряд ли сочетается с выживанием украинского государства. Логика "чем хуже, тем лучше" работает лишь тогда, когда вы наблюдаете за процессами на расстоянии. А в нашем случае, все мы – пассажиры одного и того же корабля.

Да, девять месяцев назад пассажиры судна вручили штурвал человеку, который был к этому не готов. Его команда неоднородна: кто-то хочет отправить корабль на рифы, кто-то - довести до пункта назначения, кто-то – отжать себе пару палуб. Но мне сложно понять тех, кто с саркастической улыбкой ждет худшего сценария. "Я же говорил" звучит нелепо из уст человека, болтающегося в открытом море на спасательном плоту. Другого корабля у нас нет. Мы все связаны общей судьбой. А потому failure is not an option (провал - это не вариант. - Ред.).

Главная задача Украины – просто пережить Зеленского. Подобно тому, как она пережила всех его предшественников. Если нам удастся это сделать с минимальными потерями – хорошо. Если по итогу достижения будут превышать издержки – еще лучше. Мои ожидания невелики – а потому я готов воспринимать неслучившиеся поражения как победы. Все ближайшие четыре года.

В конце концов, других стартовых позиций у истории для нас нет.

