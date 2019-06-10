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Перепись населения в Украине пройдет при помощи смартфонов

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Перепись населения в Украине будет происходить при помощи смартфонов. Она запланирована на 2020 год.

Об этом для Liga.net сообщил первый вице-премьер-министр - министр экономразвития и торговли Украины Степан Кубив. По его словам, к этому государство готовится уже несколько лет.

"Мы предлагаем гражданам самостоятельно заполнить нужные данные в электронном кабинете домохозяйства, например, через смартфон. Заполненная информация будет защищена специальным шифрованием, чтобы обезличить данные во время передавания на центральный сервер", – объяснил он.

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Те, кто не сможет сделать это самостоятельно, воспользуются услугами представителей команды переписи и заполнят традиционную анкету.

Иллюстрация

Иллюстрация

Pexels

Как писал OBOZREVATEL, в апреле Кабинет министров Украины создал межведомственную комиссию, которая будет отвечать за перепись населения в стране, запланированную в 2020 году.

Она будет координировать действия местных властей и правительства. Войдут туда заместители практически всех министерств.

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Персона
Степан Кубив
Место
Украина
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