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27 февраля • обновлено в 20:16
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Дробович призвал наказать власти Харькова за возвращение проспекта Жукова

2.5т
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Украинский институт национальной памяти (УИНП) намерен привлечь к ответственности должностных лиц Харькова, которые повторно переименовали проспект Петра Григоренко в честь маршала Жукова.

Соответствующее обращение УИНП в ближайшее время подаст в правоохранительные органы, сообщил глава института Антон Дробович в эфире ObozTV.

"Мы будем настаивать на персональной ответственности и поименно опубликуем список должностных лиц, которые участвовали в этом нарушении закона", – заявил Дробович.

Он уточнил, что данный случай не имеет отношения к декоммунизации, а нарушает закон Украины о присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат.

"Это формальное нарушение, за которое они могут понести уголовную или административную ответственность. Мы сделаем обращение в правоохранительные органы, чтобы эта ответственность наступила", – пообещал глава Института нацпамяти.

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Дробович также выразил официальную позицию своего института:

"Украинский институт национальной памяти подчеркивает, что решение Харьковского горсовета относительно переименования проспекта Петра Григоренко в проспект маршала Жукова не способствует консолидации общества, нарушает закон Украины и оскорбляет память участников Второй мировой войны".

"Почему оскорбляет память? Потому что Петр Григоренко – генерал, участник Второй мировой войны. Георгий Жуков – тоже участник. Харьковский горсовет, конкретные депутаты, попытались спекулировать этой темой", – пояснил он.

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Кроме того, по мнению Дробовича, возвращение проспекту имени маршала Жукова можно расценивать как сугубо политическое решение.

"Почему это происходит именно сейчас? Ведь решение о переименовании проспекта в честь Петра Григоренко было принято еще в 2016 году. Многие активисты связывают это с грядущими выборами. Т.е. тема по сути политиков не интересует, а интересуют выборы", – предположил он.

Проспекту маршала Жукова в Харькове вернули старое название

Проспекту маршала Жукова в Харькове вернули старое название

fakty.ua

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Автор
Наталья Глазова
Темы
Декоммунизация в Украине Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Антон Дробович
Место
Украина Харьков
Тег
Институт национальной памяти
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
УИНП лживое дерьмо.
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