Украинский институт национальной памяти (УИНП) намерен привлечь к ответственности должностных лиц Харькова, которые повторно переименовали проспект Петра Григоренко в честь маршала Жукова.

Соответствующее обращение УИНП в ближайшее время подаст в правоохранительные органы, сообщил глава института Антон Дробович в эфире ObozTV.

"Мы будем настаивать на персональной ответственности и поименно опубликуем список должностных лиц, которые участвовали в этом нарушении закона", – заявил Дробович.

Он уточнил, что данный случай не имеет отношения к декоммунизации, а нарушает закон Украины о присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат.

"Это формальное нарушение, за которое они могут понести уголовную или административную ответственность. Мы сделаем обращение в правоохранительные органы, чтобы эта ответственность наступила", – пообещал глава Института нацпамяти.

Дробович также выразил официальную позицию своего института:

"Украинский институт национальной памяти подчеркивает, что решение Харьковского горсовета относительно переименования проспекта Петра Григоренко в проспект маршала Жукова не способствует консолидации общества, нарушает закон Украины и оскорбляет память участников Второй мировой войны".

"Почему оскорбляет память? Потому что Петр Григоренко – генерал, участник Второй мировой войны. Георгий Жуков – тоже участник. Харьковский горсовет, конкретные депутаты, попытались спекулировать этой темой", – пояснил он.

Кроме того, по мнению Дробовича, возвращение проспекту имени маршала Жукова можно расценивать как сугубо политическое решение.

"Почему это происходит именно сейчас? Ведь решение о переименовании проспекта в честь Петра Григоренко было принято еще в 2016 году. Многие активисты связывают это с грядущими выборами. Т.е. тема по сути политиков не интересует, а интересуют выборы", – предположил он.

Проспекту маршала Жукова в Харькове вернули старое название fakty.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

В 2016 году проспект маршала Советского Союза Георгия Жукова в Харькове был переименован в проспект Петра Григоренко в рамках декоммунизации.

19 июня 2019 года Харьковский горсовет проголосовал за возвращение проспекту старого названия (59 городских депутатов высказались "за", 13 – "против").

Активисты оспорили скандальное решение горсовета в суде. В ноябре 2019 года они выиграли апелляцию во Втором апелляционном административном суде Харькова, который отменил переименование.

Тем не менее, 20 января 2020 года мэр Харькова Геннадий Кернес снова поручил переименовать проспект Григоренко в честь Георгия Жукова.

26 февраля Харьковский горсовет поддержал решение о переименовании проспекта. "За" проголосовали 52 депутата, против – восемь.

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