"Перебросить" должности в боевые части: в Минобороны поделились планами реформирования ВСУ

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что в планах ведомства изменить структуру Вооруженных сил так, чтобы "перебросить" должности в боевые части.

Как он рассказал в интервью "Интерфакс-Украина", план осеннего призыва в армию министерство выполнило. Однако, по его словам, в отдельных частях есть некомплект, что связано с вопросом подписания контрактов и даже со структурой Вооруженных сил.

"Но основная проблема в том, что у нас много не боевых частей, и многие офицеры находятся в других штабах. У нас освободятся тысячи офицерских должностей, которые мы можем перебросить на боевые части. Это одна из основных целей", – отметил Загороднюк.

В Минобороны поделились планами реформирования ВСУ censor.net.ua

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский своим указом снизил призывной возраст для мужчин с 20 до 18 лет. Позже Загороднюк заявил, что во время весеннего призыва, несмотря на указ президента, повестки получат украинцы начиная с 20-летнего возраста.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Загороднюк сообщил, что в январе 2020 году в Украине началось внедрение первых дорожных карт ВСУ на стандарты НАТО.

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