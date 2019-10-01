"Пацанов на войну не пошлют!" Ветеран АТО прояснил ситуацию с призывом

Молодых украинцев, призванных на срочную службу в армию, не отправляют в район проведения боевых действий на Донбассе.

Об этом в эфире ObozTV напомнил ветеран АТО, украинский ученый и эксперт Института международного центра демократии Евгений Дикий в связи со стартом осеннего призыва 1 октября.

"У людей картинка в головах, что этих пацанов пошлют на войну. Никто из них сейчас на войну не попадет. Когда призывают на срочную службу – то это в глубокий тыл", – подчеркнул Дикий.

Он пояснил, что солдат срочной службы нет в зоне проведения ООС с 2015 года.

"Конечно, в 2014-м отвоевало все живое, что в тот момент нашлось. В том числе много пацанов-срочников. Уже в 2015-м их всех оттуда (с линии фронта. – Ред.) убрали", – отметил бывший командир 2-й роты батальона "Айдар".

Дикий уточнил, что только после прохождения срочной службы можно подписать контракт, и уже добровольно пойти воевать как военнослужащий по контракту.

Кроме того, ветеран АТО высказался против ужесточения наказания для "уклонистов".

"Я бы не хотел воевать рядом с человеком, который пошел воевать только потому, что иначе его посадят в тюрьму", – объяснил он свою точку зрения.

"Знаете, когда зашли российские регулярные войска в августе 2014-го, мы видели, что произошло с частями, на 100% набранными по мобилизации. У нас на Луганском участке сохранили хоть какой-то контроль и в результате остановили врага только контуженные добровольцы из "Айдара" и контрактники из 80-й аэромобильной. Т.е. остались добровольцы и контрактники. А те, кого набрали по мобилизации – они бежали, куда глаза глядят", – рассказал Дикий.

Поэтому, по его мнению, нельзя "мотивировать" призывников угрозой тюрьмы. Лучше, если "косить" от армии в Украине станет непрестижным и будет вызывать осуждение в обществе, посоветовал он.

Осенний призыв-2019 продлится до 31 декабря mil.gov.ua

OBOZREVATEL напоминает, что осенний призыв в 2019 году продлится с 1 октября по 31 декабря.

Основные моменты:

Призыв коснется мужчин 20-27 лет , не имеющих права на отсрочку, без судимости и проблем со здоровьем.

Срок службы составляет 18 месяцев , но для тех, кто имеет высшее образование (степень магистра или специалиста) – 12 месяцев.

За уклонение от призыва грозит административная или уголовная ответственность.

Если молодой человек призывного возраста не получил повестку – он обязан самостоятельно явиться в военкомат для выяснения причин.

Законом предусмотрен достаточно широкий перечень категорий, которым положена отсрочка или даже полное освобождение от службы.

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