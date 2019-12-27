Партия броневиков "Новатор" отправится в Сухопутные войска ВСУ

Вскоре партия из более 40-ка специализированных бронированных автомобилей "Новатор", произведенных ООО "Украинская бронетехника" по заказу Министерства обороны Украины, будет передана на вооружение в Сухопутные войска. Таким образом, армия получит современную военную технику для эффективного выполнения задач по защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

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"Новатор" – современная универсальная мобильная платформа, приспособленная к эксплуатации в условиях жесткого бездорожья и температурного режима от -40 до +50 по Цельсию, способная преодолевать без подготовки водные преграды глубиной до 1,4 м и подъемы до 60%, оснащенная системой ночного видения для передвижения с выключенным светом.

"Новатор" Украинская бронетехника

По заказу армии "Новатор" может поставляться в виде командно-штабной машины, машины-носителя противотанкового ракетного комплекса, транспортно-боевой машины для минометных расчетов, боевой машины спецподразделений и многих других вариантах комплектации.

"Новатор" Украинская бронетехника

"Новатор" Украинская бронетехника

"Мы приветствуем решение Минобороны передать партию "Новаторов" на вооружение в Сухопутные войска, ведь именно они являются ядром армии. В современных условиях ведения войны высокая мобильность, функциональность и надежность бронетехники приобретает чрезвычайное значение. Гордимся быть щитом для наших защитников", – отметил Александр Кузьма, директор ООО "Украинская бронетехника".

Сегодня "Новатор" находит широкое применение в подразделениях Национальной гвардии и ВСУ, а также является лидером в своем классе не только в Украине, но и за рубежом.

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