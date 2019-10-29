Парень жестоко проучил девушку за вейпинг: момент попал на видео

В сеть попало видео, на котором мужчина выплевывает воду прямо в лицо своей девушке за то, что она выдохнула в его сторону дым от вейпа.

Видео появилось на странице Daily Mail в Facebook. На кадрах видно, как девушка с парнем сидят в заведении и девушка курит вейп. При этом она выдыхает дым от сигареты прямо в лицо своему парню.

Мужчина в ответ на это, делает плевок водой также в лицо своей девушке.

Парень жестоко проучил девушку за вейпинг

Видео вызвало ажиотаж в сети, собрав более 5 тысяч лайков и почти две тысячи комментариев. Пользователи отмечают, что нет ничего хуже, чем когда дымят в помещении и тем более выдыхают дым в лицо. тТак же в комментариях пишут, что оба человека лишены манер.

Как писал OBOZREVATEL, в США по меньшей мере три человека умерли от курения электронных сигарет (вейпа). Еще одна жертва пока не подтверждена. Кроме того, по последним данным, в 33 штатах выявлено 450 человек, заболевших похожими серьезными заболеваниями, которые могли быть вызваны курением е-сигарет.

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