Кандидат в мэры Киева и лидер политсилы "Перемога Пальчевского" Андрей Пальчевский почтил память погибших курсантов в Харькове.

Соответствующее видеообращение он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Скорбный день для Украины. Погибли мальчишки, инструктор… Пока бегают из Офиса Президента и власть раздает поддержку и обещания, помним о том, что самолету было 46 лет. Еще узнаем, какие были формуляры, все ли было сделано правильно. Я летаю сам и люблю всех, кто летает и летал. Светлая память".

Напоследок Пальчевский процитировал произведение известного поэта Роберта Рождественского "Там, за облаками".

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Пальчевский в День независимости почтил воинов, павших за Украину.