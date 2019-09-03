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3 сентября • обновлено в 14:34
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"Отмучились!" Появились показательные фото с курорта в аннексированном Крыму

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В сети опубликовали новые фото, на которых показаны практически пустые пляжи оккупированного Россией Крыма.

Фото от 3 сентября 2019 года в Twitter опубликовал пользователь RoksolanaToday&Крым25%. Снимки сделаны в селе Орджоникидзе.

"Сегодня под мостом поймали бархатный сезон... Отмучились, не сезон", – говорится в сообщении.

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На новых фото с аннексированного полуострова видно, что на пляже практически нет отдыхающих.

Пляж в Крыму

Пляж в Крыму

Twitter

Пляж в Крыму

Пляж в Крыму

Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали видео из оккупированного Россией Крыма, на котором видно полное отсутствие туристов на пляже уже 1 сентября.

Также в сети появились очередные фото пустующих пляжей оккупированного Крыма в разгар летнего сезона.

Отметим, что в аннексированном Россией Крыму, несмотря на обещания оккупационных "властей", количество туристов в 2019-м стало еще меньшим, чем в предыдущем году.

Подчеркнем, что в Крыму российские военные из баз под Севастополем хотят отсудить у местных "властей" пляж "Мыс Толстый".

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Крым Крымский мост отдых Крым
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Александрович Валера
Александрович Валера
Видимо когда туристов как селедок в бочке ,а ля Кирилловка, это приятнее для роксолан
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Андреев Андрей
Андреев Андрей
Дипилы укруинские, вы правда в это верите?!! )))))))))))) нУ ТУПЫЕЕЕЕ!!! )))
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Кто нибудь, скажите украинским СМИ, что бы они сделали ещё меньше туристов в Крыму. А то я приехал Ялту посмотреть а тут машину припарковать негде. Всё заставлено.
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