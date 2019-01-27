Отмены рейсов и много снега: Украину накрыл мощный циклон. Фото и видео

В Украине из-за снегопадов 27 января ухудшилась ситуация на дорогах, а в аэропорту Харькова были отменены некоторые рейсы.

По данным Укравтодора, утром осадки прошли в Киевской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Луганской, Полтавской, Харьковской, Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Житомирской, Тернопольской и Черновицкой областях.

"Прирост снежного покрова 5-12 см. Состояние покрытия на дорогах государственного значения в Тернопольской, Черновицкой, Волынской, Закарпатской, Ровенской, Хмельницкой, Киевской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Винницкой областях заснеженное", – сказано в сообщении.

Уточнялось, что в Харьковской, Одесской, Кировоградской и Днепропетровской областях возникла гололедица, в Луганской– снежный накат. Несмотря на снегопады, заторов на дорогах зафиксировано не было.

"Для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействовано в работе 1337 единиц техники и 1801 рабочий", - говорится в сообщении.

По данным Depo.Харьков, в аэропорту были отменены следующие рейсы: ТК1474 Харьков – Стамбул на 10:15, PQ7121 Харьков – Шарм-Эль-Шейх на 12:00 – задерживался до 14:10, борт из Египта с 11:00 перенесли на 13:05. Также задерживался рейс 7W4654 из Шарм-Эль-Шейха с 12:25 до 12:45.

В КГГА также сообщили, что в Киеве из-за непогоды коммунальщики работали в усиленном режиме.

"В ночь на 27 января было привлечено к работе 383 единицы спецтехники и 30 бригад по ручной уборке. В течение ночи работы продолжались как на главных магистралях, улицах, по которым проходят маршруты движения общественного транспорта, искусственных сооружениях, так и на улицах районного и местного значения", – отметили в ведомстве.

Киевавтодор

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" призвала водителей быть внимательными и осторожными на дорогах, а также не парковать автомобили вдоль улиц и дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

Киевавтодор

Циклон, который бушевал 27 января, сменился другим - на Востоке и Юге. Налипание мокрого снега и перепад температур образовали гололед на автодорогах Николаевщины, Полтавщины, Харьковщины, Донетчины, Днепропетровщины и Кировоградщины. Кроме гололеда, в большинстве южных областей утром был туман.

Киевавтодор

Киевавтодор

В Днепропетровской области за сутки работало 39 единиц техники, а также были обработаны 382 км покрытия, а очищено 1120 км прохода.

В Одесской области к 13:00 осадки прекратились. На дороги были выпущены 106 единиц техники.

В Черкасской области в среднем более 8 см снега. Дорожники уделяли особое внимание трассам М-05 Киев-Одесса и М-12 Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка. Водителей призвали воздержаться от поездок.

В Полтавской области привлекли 75 машин и 94 дорожников. Укравтодор отметил, что покрытие на дорогах местами заснеженное. Температура составляет от -5 до -1 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 января сильный снегопад в Киеве стал причиной большого числа аварий и других дорожных происшествий. Также в столице массово задерживаются авиарейсы.

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