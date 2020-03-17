Отмена авиасообщения с заграницей: как украинцам вернуть деньги за путевки

С 17 марта в Украине полностью прекратилось пассажирское авиасообщение с заграницей. Подавляющее большинство авиакомпаний преждевременно возвращают туристов и переносят вылеты, которые приходятся на период действия карантина.

Юрист Василий Савуляк рассказал OBOZREVATEL, возможно ли украинцам вернуть деньги за путевки и авиабилеты.

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По его словам, статьей 20 Закона Украины "О туризме" определены случаи, когда в случае невыполнения, ненадлежащего выполнения туристического договора туроператор не несет ответственности перед туристом.

Речь идет о таких случаях:

неисполнение или ненадлежащее исполнение условий туристического договора произошло по вине туриста;

неисполнение или ненадлежащее исполнение условий туристического договора произошло по вине третьих лиц, не связанных с оказанием услуг, указанных в настоящем договоре, и ни одна из сторон об их наступлении не знала и не могла знать заранее;

неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора произошло вследствие наступления форс-мажорных обстоятельств или является результатом событий, которые туроператор (турагент) и другие субъекты туристической деятельности, которые предоставляют туристические услуги, не могли предвидеть.

Ситуацию с введением карантина и ограничением авиасообщения можно рассматривать как форс-мажорные обстоятельства.

Поэтому если туристу не предоставлено услугу, отвечать перед ним должен именно туроператор. Турагент в таком случае ответственности не несет.

"Требовать возмещения у туристических фирм клиент может всегда. Вопрос в том, будет ли такое требование успешным. Очень важно вычитывать договор, который подписываете с туроператором", – отметил Савуляк.

Если возмещения из-за непредсказуемых случаев указаны в договоре с туроператором, деньги вернут, в противном случае – нет.

По словам юриста, можно подавать в суд, но шансов выиграть дело мало.

Как писал OBOZREVATEL, в 00:00 часов в ночь с 16-го на 17-е марта в Украине закрылось регулярное пассажирское авиасообщение.

В связи с полным ограничением авиасообщения Украины из-за пандемии коронавируса люди за границей не знают, как вернуться домой. Украинка пожаловалась на слабость консульства и отсутствие авиабилетов.

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