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20 сентября • обновлено в 16:53
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"Открыл всем глаза!" В сети появилось невероятное видео Украины

1.6т Читать материал на украинском

В сети опубликовали невероятное видео, снятое в разных уголках Украины. На нем показаны десятки локаций страны. Пользователи принялись активно и с восторгом комментировать ролик.

Его выложил на своем Youtube-канале автор Назарий Дорош (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Этим видео я хочу обратиться ко всем, кто способен видеть прекрасное, кто в поисках новых ощущений, незабываемых эмоций, к тем, кто в поиске чудесных и сказочно красивых мест", – написал он.

В сети появилось невероятное видео Украины

В сети появилось невероятное видео Украины

Скриншот

Также в комментариях он указал локации, которые задействованы в ролике. Вот некоторые из них: Писаный камень, Белая скала, Мыс меганом, Дакота, Драгобрат, Тарханкут, Скалы Довбуша, Коктебель, Ай-Петри, Таракановский форт, Долина Привидений, Генуэзская крепость, Туннель Любви, Балаклава, Буковель, Аскания-Нова.

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Пользователи пришли в восторг от видов и самого видео. Состоянием на 15:40 оно набрало более 38 тысяч просмотров, 6,6 тысяч лайков и 350 комментариев.

"Благодаря Вам многие люди увидят, как прекрасна Украина. Спасибо", "Боже, это настолько прекрасно, что хочется плакать. Спасибо тебе, что показываешь всему миру нашу прекрасную и невероятную Украину", "Безумно крутое видео, и в 10-часовой версии его будет мало, его хочется пересматривать и пересматривать", "Невероятно крутое видео!!! Такой я свою страну еще никогда не видел! Ты открыл мне глаза, очень захватывающе!", "Это лучшее видео, которое я когда-либо видела…" – отметили они.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети опубликовали красочное видео под названием "Один день в Карпатах". Съемки проходили на вершине горы Поп Иван.

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Место
Украина
Тег
видео
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hunt andres
hunt andres
Так це ж Россия, блогер!)))
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Коктебель, Балаклава, Белая скала, Долина привидений -- размечтались вислоухие)))
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