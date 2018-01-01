Год начался с тяжелой новости. Спустя двое суток после исчезновения полиция нашла тело правозащитницы Ирины Ноздровской.

Ирина долгое время добивалась справделивого приговора для убийцы своей сестры Светланы, погибшей во время ДТП в сентябре 2015 года. Девушку сбил пьяный водитель, племянник председателя Вышгородского райсуда Дмитрий Россошанский. Несмотря на очевидный состав преступления, родственники добивались справедливости более двух лет. Ирина Ноздровская, юрист по побразованию, лично вела это дело, выступала в суде, за что неоднократно подвергалась угрозам со стороны обвиняемого и его родственников.

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В июне этого года ей таки удалось добиться справедливости - Дмитрия Россошанского приговорили к семи годам лишения свободы. В пятницу, 27 декабря состоялось рассмотрение апелляционной жалобы - суд отказал адвокатам убийцы, отправил дело в первую инстанцию и продлил обвиняемому арест на 60 суток. Во время заседания суда отец обвиняемого прямо угрожал Ирине: "Ты плохо кончишь".

А через два дня, в пятницу 29 декабря Ирина пропала. Несколько часов назад ее тело нашли в реке Вышгородского района Киевской области. У Ирины осталась дочь и престарелая мать. Очень хочется думать, что убийц найдут. А на суд к Россошанскому, думаю, придет много неравнодушных граждан.

Берегите себя и близких.