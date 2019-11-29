Отели вместо СИЗО: в Украине задумали радикальные перемены

В Украине намерены разрешить частные следственные изоляторы для улучшения ситуации в пенитенциарной сфере.

Так, в Кабинете министров сообщили, что намерены создать надлежащие условия для содержания осужденных и расширить перечень видов наказаний, не связанных с лишением свободы.

"Мы планируем попробовать дать возможность работать частным СИЗО. По сути, это будет что-то вроде гостиниц, которые хорошо охраняются, где лица, у которых есть средства, смогут находиться и ожидать приговора суда", – сообщил министр юстиции Денис Малюська.

Чиновник отметил, что за счет частных СИЗО можно будет финансировать обычные изоляторы.

"Попробуем это сделать хотя бы на одном пилотном проекте и увидим, насколько эта бизнес-модель работает, и в дальнейшем будем стараться расширить этот эксперимент, если он окажется успешным, на всю территорию Украины. Для этого потребуется немного изменить законодательство, но это тоже в наших первоочередных планах", – пояснил глава Минюста.

СИЗО SPUTNIK Беларусь

Малюська добавил, что такие меры были приняты из-за множества проблем в пенитенциарной системе, среди которых особенно выделяется коррупция.

"В частности, это коррупция в сфере закупок. Необходимое не закупается, а то, что не нужно, закупается огромными объемами и по завышенным ценам", – негодовал министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, МВД предложило ужесточить наказание за вождение в нетрезвом виде и в дополнение к штрафам ввести административный арест до 15 суток.

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