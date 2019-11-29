Главная Новости
30 ноября • обновлено в 11:20
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Отели вместо СИЗО: в Украине задумали радикальные перемены

2.9т
Читать материал на украинском

В Украине намерены разрешить частные следственные изоляторы для улучшения ситуации в пенитенциарной сфере.

Так, в Кабинете министров сообщили, что намерены создать надлежащие условия для содержания осужденных и расширить перечень видов наказаний, не связанных с лишением свободы.

"Мы планируем попробовать дать возможность работать частным СИЗО. По сути, это будет что-то вроде гостиниц, которые хорошо охраняются, где лица, у которых есть средства, смогут находиться и ожидать приговора суда", – сообщил министр юстиции Денис Малюська.

Новости
Помог закон Савченко: суд выпустил из СИЗО экс-командира "Беркута"

Чиновник отметил, что за счет частных СИЗО можно будет финансировать обычные изоляторы.

"Попробуем это сделать хотя бы на одном пилотном проекте и увидим, насколько эта бизнес-модель работает, и в дальнейшем будем стараться расширить этот эксперимент, если он окажется успешным, на всю территорию Украины. Для этого потребуется немного изменить законодательство, но это тоже в наших первоочередных планах", – пояснил глава Минюста.

СИЗО

СИЗО

SPUTNIK Беларусь

Малюська добавил, что такие меры были приняты из-за множества проблем в пенитенциарной системе, среди которых особенно выделяется коррупция.

"В частности, это коррупция в сфере закупок. Необходимое не закупается, а то, что не нужно, закупается огромными объемами и по завышенным ценам", – негодовал министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, МВД предложило ужесточить наказание за вождение в нетрезвом виде и в дополнение к штрафам ввести административный арест до 15 суток.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Автор
Тимур Григоренко
Персона
Денис Малюська
Место
Украина
Теги
Министерство юстиции Украины Кабинет министров Украины
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
12
8
Смешно
1
Интересно
2
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Для подавления коррупции надо разрушить госструктур. Как умно и логично, гении блин! Для полного подавления коррупции как явления в Украине надо разрушить всю страну и отдать ее в частные руки.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Александров Сергей
Александров Сергей
Отели вместо тюрем. Уровень комфорта в отеле как в тюрьме.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "расширить перечень видов наказаний, не связанных с лишением свободы". Вот укропедофилы возрадуются.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги