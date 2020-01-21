"Отдали жизнь за Украину": в Киеве провели панихиду по погибшим киборгам. Фото и видео

В Киеве в Михайловском Златоверхом соборе состоялась панихида по погибшим воинам-киборгам в Донецком аэропорту и всем участникам боевых действий, которые погибли за независимость Украины в российско-украинской войне.

Панихиду провел предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всей Украины Епифаний (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Почтить погибших украинских воинов пришли около 80 человек, передает 24 канал. Предстоятель ПЦУ сказал, что погибшие украинские воины отдали свою жизнь за целостность и независимость украинского государства, поэтому они являются "новейшими героями".

В Киеве провели панихиду по погибшим киборгам

"Потому что от большой любви они пошли защищать свою Богом данную землю", – сказал он.

Епифаний добавил, что благодаря подвигу украинских героев, сегодня мы имеем мирное небо над головой.

В Киеве провели панихиду по погибшим киборгам 24 канал

В Киеве провели панихиду по погибшим киборгам 24 канал

"Но справедливый мир может воцариться тогда, когда враг покинет нашу украинскую землю. И мы верим в нашу победу, потому что на нашей стороне правда. Мы не хотим чужого. Мы защищаем свою родную землю", – подчеркнул предстоятель ПЦУ.

Епифаний выразил уверенность, что Украина преодолеет нынешние испытания и станет духовно еще сильнее.

В Киеве провели панихиду по погибшим киборгам 24 канал

В Киеве провели панихиду по погибшим киборгам 24 канал

"И в это непростое время испытаний мы не имеем права забыть о тех жертвах, которые положены на алтарь нашей государственной независимости. Мы не имеем права забыть их героический подвиг", – добавил он.

Напомним, в понедельник, 20 января, в Украине чтят память героев, защищавших в 2014 году Донецкий аэропорт.

В Киеве провели панихиду по погибшим киборгам 24 канал

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