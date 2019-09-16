От взрывов бытового газа в Украине ежегодно гибнут десятки людей

Ежегодно в мире фиксируются тысячи инцидентов, связанных с утечкой бытового газа. В сотнях случаев пропускающие газ кухонные плиты приводят ко взрывам и разрушениям домов.

В октябре 2018-го утечка бытового газа спровоцировала взрыв в 20-этажном доме в Кишиневе. Ранены 10 жильцов, четверо – погибли.

Газ стал причиной также январского взрыва дома в Магнитогорске. Десятки людей оказались под завалами. 28 человек, в том числе, 4 ребенка, погибли. 13 – пропали без вести.

Последствия взрыва в Магнитогорске, январь 2019 года 24 канал

Касается эта проблема и Украины. По статистике, за год в нашей стране фиксируется порядка 300 чрезвычайных ситуаций, связанных с газом, вследствие которых гибнет около 50 человек. Большинство из них вызваны утечкой газа из кухонных плит.

Среди самых громких газовых ЧП – взрыв в одной из квартир в Кривом Роге в октябре 2015-го. Тогда пострадали 7 человек, 17 жителей дома эвакуировали. А в 2017-м году взрыв вследствие утечки газа во многоквартирном доме в Лисичанске унес жизни двоих человек.

Только за последние месяцы Украину потрясли несколько происшествий, связанных именно с утечкой газа. 14 декабря 2018 в Фастове в Киевской области в пятиэтажке произошел взрыв. Два человека погибли, один получил серьезные ранения, 30 квартир в доме стали непригодными для жизни.

28 февраля вследствие утечки газа прогремел взрыв в жилом доме в Черновцах. Хозяйка квартиры с травмами и серьезнейшими ожогами попала в больницу. Две квартиры разрушены.

Во всех этих случаях причина взрывов – одна: утечка газа из кухонных плит. Трагедии можно было бы избежать, если бы в квартирах, где произошла утечка, были установлены плиты с функцией газ-контроля.

GEFEST

Газ-контроль - это специальный механизм, который прекращает подачу газа, когда огонь в конфорке гаснет. Работает система благодаря нескольким составляющим: термопары и электромагнитного клапана. Термопара – это специальный датчик, который позволяет удерживать открытым электрический клапан. Пока датчик фиксирует нагрев от пламени – газ подается. Если же температура недостаточна – клапан перекрывает подачу газа.

GEFEST

На сегодняшний день функцией газ-контроля оснащены плиты всех основных производителей. При этом согласно рейтингам, которые ежегодно составляют крупные сети по продаже бытовой техники и ведущие интернет-СМИ, тройка лидеров – производителей самых лучших газовых плит – из года в год остается практически неизменной. В частности, лидерские позиции по ряду параметров, в том числе, по доступности и надежности продукции, занимает компания GEFEST.

GEFEST

Это белорусское предприятие специализируется на производстве плит с 1958 года. За более чем 60 лет работы, здесь научились делать действительно качественные приборы, которые отвечают всем европейским стандартам. При этом, в отличие от плит, произведенных в Европе, цены на плиты GEFEST куда доступнее.

GEFEST

Так что купить новую газовую плиту и обезопасить себя от утечки газа, которая может привести к фатальным последствиям, в состоянии каждый украинец.

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