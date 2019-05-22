"От тебя пахнет землей": Соколова шокировала стереотипами украинцев о раке

Украинская журналистка Янина Соколова, которая призналась, что пережила длительную борьбу с раком, рассказала о жутких стереотипах об этой болезни в украинском обществе.

Она лично была вынуждена столкнуться с ними в повседневной жизни. Откровениями о том, как преодолевала болезнь и как на это реагировали окружающие, телеведущая поделилась в интервью "Детектор Медиа".

По словам Соколовой, ей пришлось пройти огромный этап лечения – тридцать лучевых терапий и химиотерапии. Все это повлекло за собой потерю волос, на что украинское общество крайне часто реагирует неадекватно.

"Отношение социума к людям, в том числе без волос – как к тем, кто имеет какую-то инвалидность. И значительная часть людей, с которыми я сталкивалась за пределами больницы, да и в ней тоже, относятся к онкобольным как к тем, кто обречен на смерть. То есть, если ты лысый, то "явно имеешь то, что может передаться, и от тебя пахнет уже землей", – шокировала журналистка.

Она добавила, что поскольку является медийной персоной, которую везде узнают, то ходит в парике. Однако в ее жизни были ситуации, когда она была вынуждена увидеть цинизм людей, которые не понимают, каково это бороться с раком.

"Однажды я поехала делать маникюр в таком маленьком городке в шапке и просто инерционно сняла ее. В течение этих тридцати минут маникюра я почувствовала весь смрад невоспитанности украинского общества. Сначала у меня спросили, есть ли у меня температура, далее – точно ли мне хорошо, потом на меня смотрел весь салон. Все! Затем начали мне делать маникюр, но женщина все время выходила, чтобы протереть спиртом себе руки, затем она надела маску на лицо", – вспоминает Соколова.

Янина Соколова Facebook Янины Соколовой

"Но это была я – внутренне сильный человек, который готов к таким вещам, поэтому наблюдала за этим даже с интересом, потому что потом смогу это вложить в историю книги. А в целом для людей, находящихся в состоянии эмоционально сложном, переживать еще и такое давление социума – это вообще ужас", – добавила она.

Аналогичное отношение к онкобольным, призналась журналистка, наблюдается и в стенах медучреждений. Особо ярко его демонстрирует медперсонал.

"Медицинские сестры, уборщицы и такой персонал, который все время проводит с больными, – это часто люди, которые не слишком рады тому, что ты живешь. Соответственно, это отношение нужно менять и паллиативную медицину в целом, что меня сейчас больше всего беспокоит", – рассказала она.

Соколова считает, что особо важно это является для тех людей, чьи случаи тяжелой болезни безнадежны.

"Люди часто умирают в больницах на курсах химиотерапии. И врачи знают, что они умрут, но для того, чтобы поддерживать их организмы, вынуждены держать их в больнице. У меня, слава Богу, не было метастазов, у меня уже все в порядке, но люди, которые имеют такой диагноз, осложненный метастазами, которые прошли уже двадцать курсов химиотерапии и чувствуют себя очень плохо, зная, что это уже финал, – вынуждены сидеть в больницах и доживать последние дни, потому что государство Украина не имеет возможности держать их дома", – сожалеет журналистка.

"Люди умирают в палате или в Институте рака, в лучшем случае. А если они живут в регионах... Вы же представляете, как часто выглядят наши больницы? Так вот эти люди умирают в одиночестве. И плюс, не забывайте, что если человек лежит в палате, она лежит не один, а с шестью другими людьми, которые тоже находятся в таком состоянии – кому-то лучше, кому-то хуже. Это огромная проблема, и психологическая в том числе", – подчеркивает она.

Что касается случая Соколовой, то она призналась, что ее личная борьба стала для нее толчком к изменению жизни и помощи другим людям, столкнувшимся с такой же проблемой.

"Я лежала в реанимации, смотрела в потолок и думала о том, что эта болезнь должна быть каким-то сигналом, знаком и толчком для того, чтобы сделать что-то полезное для этой страны и для людей. Поняла, что надо делать проект, который расскажет всю эту мою историю. Ведь удалению органов и, собственно, реанимации предшествовала история того, как я узнала, что у меня рак, и он у меня довольно давно", – говорит телеведущая.

"Считаю, что когда с тобой что-то происходит, то это сигнал для того, чтобы ты что-то отдал, а не что-то принял. То есть, благодарна небу за то, что оно подало мне этот сигнал, за то, что я здорова сейчас, и за то, что эта история может быть полезной людям", – оптимистично подытожила Соколова.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В начале мая скончался ветеран АТО, военный третьего полка специального назначения Виталий Драган ("Кощей"), который несколько лет боролся с онкологическим заболеванием.

В 2017 году у защитника Украины диагностировали онкологическое заболевание лимфатической системы. В 2018 году Драгана направили на лечение в Национальный институт рака.

Однако там доктор, кандидат медицинских наук Анна Губарева, отказалась лечить Виталия по льготной системе, заявив, что "никаких льгот не будет, потому что ты убивал братский народ".

Позже стало известно, что врача уволили с занимаемой должности.

Но после громкого увольнения Губарева была восстановлена на работе и даже получила повышение. Она стала секретарем Комиссии по вопросам этики при Институте, которая отвечает за согласование проведения клинических испытаний.

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