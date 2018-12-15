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''От кокса'': панику россиян о ''нападении'' ВСУ подняли на смех

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Россияне разгоняют в сети фейки о том, что Украина якобы нападет на РФ в Приднестровье.

На заявление военного корреспондента пропагандистского издания "КП" Дмитрия Стешина обратил внимание блогер Фашик Донецкий в Twitter, что сразу вызвало волну насмешек.

Так, в последнее время в России говорят о том, что Вооруженные силы Украины якобы готовят полномасштабное наступление под Мариуполем. Но Стешин с этим не согласен.

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"Мое предположение, что вся эта суета с началом войны на Донбассе — это всего лишь отвлечение внимания на негодную цель. Потому что для Украины выгоднее всего начать войну в Приднестровье. Это пророссийский анклав с российскими войсками, полностью заблокированный, не имеющий с Россией общих границ", – говорит пропагандист.

"Какая коварная Х*нта. Ну, то есть дурь", – подписал Фашик Донецкий очередное заявление для разгона паники в РФ, в котором это подается так, будто лично президент Украины Петр Порошенко собирается "нападать".

"Уважаемые, определитесь наконец, что мы будем захватывать. Мариуполь, Москву, Тирасполь. Нельзя же так туда-сюда войска по стране гонять", "А как ближе к Москве – через Мариуполь или Тирасполь", "Похоже на кокс, это симптомы только от кокса", "А как же Воронеж", "Давай на Сирию уже нападем. Вот к*цапы офигеют", – пошутили в сети.

''От кокса'': панику россиян о ''нападении'' ВСУ подняли на смех
''От кокса'': панику россиян о ''нападении'' ВСУ подняли на смех
''От кокса'': панику россиян о ''нападении'' ВСУ подняли на смех
''От кокса'': панику россиян о ''нападении'' ВСУ подняли на смех

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 декабря террористы объявили полную боевую готовность на Донбассе, объяснив это якобы подготовкой ВСУ к наступлению. Кроме того, они посеяли панику среди мирных жителей, заявив, что Украина готовит "химатаку".

Читайте все новости по теме "Фейки российских СМИ" на OBOZREVATEL.

Темы
Фейки российских СМИроссийская пропагандаРоссийско-украинский конфликт
Персона
Фашик Донецкий
Место
Украина
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
С каких это пор напав на приднестровье нападают на РФ? Она уже и приднестровье включила в свой состав?
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