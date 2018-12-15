''От кокса'': панику россиян о ''нападении'' ВСУ подняли на смех

Россияне разгоняют в сети фейки о том, что Украина якобы нападет на РФ в Приднестровье.

На заявление военного корреспондента пропагандистского издания "КП" Дмитрия Стешина обратил внимание блогер Фашик Донецкий в Twitter, что сразу вызвало волну насмешек.

Так, в последнее время в России говорят о том, что Вооруженные силы Украины якобы готовят полномасштабное наступление под Мариуполем. Но Стешин с этим не согласен.

"Мое предположение, что вся эта суета с началом войны на Донбассе — это всего лишь отвлечение внимания на негодную цель. Потому что для Украины выгоднее всего начать войну в Приднестровье. Это пророссийский анклав с российскими войсками, полностью заблокированный, не имеющий с Россией общих границ", – говорит пропагандист.

"Какая коварная Х*нта. Ну, то есть дурь", – подписал Фашик Донецкий очередное заявление для разгона паники в РФ, в котором это подается так, будто лично президент Украины Петр Порошенко собирается "нападать".

Какая коварная Хунта



Ну, то есть дурь pic.twitter.com/3qYGYihHe4 — Фашик Донецкий (@FashDonetsk) 15 грудня 2018 р.

"Уважаемые, определитесь наконец, что мы будем захватывать. Мариуполь, Москву, Тирасполь. Нельзя же так туда-сюда войска по стране гонять", "А как ближе к Москве – через Мариуполь или Тирасполь", "Похоже на кокс, это симптомы только от кокса", "А как же Воронеж", "Давай на Сирию уже нападем. Вот к*цапы офигеют", – пошутили в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 декабря террористы объявили полную боевую готовность на Донбассе, объяснив это якобы подготовкой ВСУ к наступлению. Кроме того, они посеяли панику среди мирных жителей, заявив, что Украина готовит "химатаку".