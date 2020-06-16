Оставьте уже Порошенко в покое, смотреть противно, как трусливые шакалы терзают экс-главу государства. Стаей на одного, а он не спрятался и не разыгрывает спектакли с сердечными приступами и скорыми, хотя болен.

Говорить о человечности не буду, бессмысленно, соболезнования в тяжелые минуты у нас не принято оппонентам говорить. Будут добивать, не думая, что у самих есть родители и близкие. Они потом об этом вспомнят, когда самим будет плохо. Суд и похороны отца в один день. Какие же вы уроды.

Глядя на происходящее в стране, чётко понимаю, что все идёт к кровавой развязке. Причем по спланированному сценарию. Сколько всего было за годы войны и до войны, но такого трэша вряд ли кто ожидал. Нет, ну до выборов многие из нас предполагали и понимали, тем не менее была какая-то надежда на чудо, но.. увы, чуда не произошло.

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