"Особый случай": скандальную украинскую писательницу снова оскорбили в СБУ

Украинская писательница Лариса Ницой, которая ранее пожаловалась президенту на нарушения закона о госслужбе в СБУ, нанесла повторный визит в Службу безопасности.

Как написала она на Facebook, ей позвонили и пригласили на допрос.

"- Здравствуйте, госпожа Лариса, извините за наших сотрудников, разговаривали с вами не на государственном языке. Я вообще удивлен, они должны были бы знать, что вы - особый случай.

- Особый случай, это со всеми "нормальными" можно нарушать закон, а с этой, "особой", - нет?" - привела она фрагмент разговора.

По ее словам, собеседник ответил, что не то имел в виду.

Ницой отметила, что во время повторного визита в СБУ с ней разговаривали уже на украинском языке.

Писательница также рассказала, что у нее произошла дискуссия с представителем ведомства по поводу того, на каком языке должны говорить госслужащие.

По мнению сотрудника СБУ, язык общения он и его коллеги могут выбирать свободно.

"Язык общения - да. А язык на государственной службе при исполнении государственных обязанностей, должностных обязанностей - нет. Согласно Закону о государственной службе вы должны пользоваться государственным языком", - ответила Ницой.

В ходе дальнейшей дискуссии между ними, они так и не пришли к согласию. Тем не менее, Ницой указали, что некоторые сотрудники СБУ все же используют украинский язык на службе – в частности охранник, который занимается пропусками.

"Государственные служащие в Украине (не только СБУ) понятия зеленого не имеют о своих обязанностях. Они собирают какие-то бумажки для устройства на работу, берут какую-то справку об украинском языке (кто им ее дает), даже не зная, зачем она", - сказано в сообщении.

Она добавила, что разговаривать на украинском языке - это обязанность госслужащих, а не личное желание.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 июня Ницой прибыла на допрос в СБУ по поводу покушения на убийство журналиста Аркадия Бабченко.

Тем не менее, он так и не состоялся, поскольку писательницу не устроил тот факт, что сотрудники ведомства общаются с ней на русском языке.