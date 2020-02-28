Президент России Владимир Путин хочет остаться в памяти народа как "собиратель российских земель", поэтому вопрос Крыма для него закрыт.

Об этом рассказал российский политолог Дмитрий Орешкин, передает InfoResist. Вместе с тем, в обсуждении так называемых республик "ДНР" и "ЛНР" Путин готов демонстрировать гибкость.

"Крым – это исключено. Иначе зачем все это надо было затевать? Путин хочет остаться в памяти как собиратель российских земель. Вот он собрал всякие клочки, типа Южной Осетии, Абхазии, Крыма. Крым – вопрос не обсуждается, с точки зрения Путина", – отметил Орешкин.

По его словам, что касается Донбасса, то глава РФ готов идти на диалог или как минимум демонстрировать готовность к диалогу.

"Как-то уступить, потом как-то наступить. Во всяком случае, здесь есть о чем говорить. Желательно, конечно, говорить бесконечно и безрезультатно, но говорить и демонстрировать готовность к диалогу", – рассказал политолог.

Орешкин также связывает с этим и увольнение так называемого куратора по Донбассу Владислава Суркова, который, по мнению политолога, имеет слишком жесткий для Украины имидж.

"Теперь ему нужен другой человек, который, как раз, и есть переговорщик, составитель разного рода схем, проектов. Козак устраивал такие ходы в Приднестровье. Его потом там обыграли так, что он оказался ненужным, но в принципе вот такой долгосрочный, бесконечный, демонстративный переговорный процесс – это как раз то, что нужно сейчас Путину", – подчеркнул Орешкин.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист Роман Цимбалюк выразил мнение, что Россия не закончит войну на Донбассе в обмен на пуск воды в оккупированный Крым. В таком случае о полуострове придется забыть навсегда.

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