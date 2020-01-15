Определены лауреаты 24-й общенациональной программы "Человек года – 2019"

Ушедший в историю 2019 год был насыщен важнейшими и судьбоносными событиями в жизни нашей страны, что нашло непосредственное отражение в итоговых результатах 24-й общенациональной программы "Человек года".

Почти четверть века программа стремится обеспечить признание лучшим из лучших. Программа отмечает истинных профессионалов, которые своей деятельностью вносят реальный и признанный вклад в развитие социально-экономической, культурной и общественной жизни Украины, способствуют укреплению ее междунароного авторитета.

Исходя из реалий сегодняшнего дня и перспективных прогнозов на ближайшее будущее, для 24-й программы "ЧЕЛОВЕК ГОДА-2019" был избран слоган "натхнення перетворень". Он воплотил в себе наши неизбывные надежды на новые перемены, без которых невозможно представить Украину цивилизованой европейской страной.

Часто не благодаря, а вопреки, лучшие украинские специалисты и профессионалы в разных сферах деятельности достигают успехов потому что находят вдохновение в ежедневной работе, в деле своей жизни. Это вдохновение не зависит от внешних обстоятельств, потому что идет от сердца, от призвания, от осознания собственной миссии и ответственности. Это вдохновение личностей, которые умеют побеждать и знают как это делать.

Время сегодня непростое и неоднозначное – противостоять внешним и внутренним вызовам, понять и с достоинством принять кардинальные перемены – для этого нужны и непоколебимая вера, и искреннее желание внести как можно больший вклад в процесс обновления страны. Так поступают наши соотечественники, искренне преданные идеалам государства и независимости, самые достойные из которых очередной раз взойдут на пъедестал общенационального признания.

Тесная связь со средствами массовой информации, постоянные контакты с широкой аудиторией в социальных сетях обеспечивают прозрачность программы, информационную доступность всех процессов, которые происходят во время ежегодной подготовки к торжественной церемонии вручения премии "Человек года".

Генеральная дирекция общенациональной программы "Человек года" сообщает средствам массовой информации, что 15 января 2020 г. подведены окончательные итоги экспертного опроса за 2019 год, и представляет общественности имена лучших украинских профессионалов, которые за свои достижения в 2019 году определены лауреатами 24-й общенациональной программы "Человек года-2019" в 17–ти профессиональных номинациях Программы.

ВНИМАНИЕ! Имена претендентов подаются в алфавитном порядке:

"РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЛИДЕР ГОДА"

ГУСЕВ Юрий – Председатель Херсонской обласной государственной администрации;

СКАЛЬСКИЙ Владислав – Председатель Винницкой обласной государственной администрации;

ШМИГАЛЬ Денис – Председатель Ивано-Франковской обласной государственной администрации;

"МЭР ГОДА" (больших городов)

БОНДАРЕНКО Анатолий – Мэр г. Черкассы;

НАДАЛ Сергей – Мэр г. Тернополь;

РАЙКОВИЧ Андрей – Мэр г. Кропивницкий;

"МЭР ГОДА" (малых городов)

АБРАМЧЕНКО Андрей – Мэр г. Измаил (Одесская обл.);

БЕЛОУСОВ Андрей – Мэр г. Каменское (Днепропетровськая обл.);

КОВАЛЕНКО Владимир – Мэр г. Новая Каховка (Херсонская обл.);

РЕДЧИК Сергей – Мэр г. Хмельник (Винницкая обл.);

"ЛИДЕР ОБЪЕДИНЕННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОБЩИНЫ ГОДА"

ГРИНЧУК Виталий – Председатель Узинськой городской ОТО Киевской области;

ДРОГОБЕЦКИЙ Иван – Председатель Полянськой сельской ОТО Закарпатской области;

МАЗУР Виталий – Председатель Брацлавской сельской ОТО Винницкой области;

МИЦУК Владимир – Председатель Белозерской сельской ОТО Черкасской области;

"ПРОМЫШЛЕННИК ГОДА"

КОЩИЕНКО Юрий – Генеральный директор "Сумской завод "Энергомаш";

СМИРНОВ Александр – Генеральный директор ООО "Камоцци";

ЯВОРСКИЙ Вячеслав – Директор ЧАО "Кременчуцкий завод технического углерода";

"ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА"

БУЛГАКОВ Юрий – Генеральный директор ООО "Дунайская судоходно-стивидорная компания";

ДУДЗЯНИЙ Сергей – Генеральный директор ЧАО "Дикергофф Цемент Украина";

КОЗИЦКИЙ Степан – Генеральный директор ООО "Захиднадрасервис";

"МЕНЕДЖЕР ГОДА"

АНДРЕЕВА Инга – Генеральный директор представительства Masterсard Europe в Украине

КОЗЛОВА Ирина – Генеральный директор ООО "Сандора";

САВЧЕНКО Владислав – Генеральный директор компании "PowerCode LLC.";

"ФИНАНСИСТ ГОДА"

АНЛИАТАМЕР Онур – Председатель Правления АО "Кредит Европа Банк" (Украина);

РОМАНЧУКЕВИЧ Виталий – Первый заместитель председателя правления "Индустриалбанк", Вице-президент Ассоциации украинских банков;

ФРОЛОВА Юлия – Председатель Правления АО "Банк Альянс";

"ЛИДЕР СТРАХОВОГО РЫНКА ГОДА"

ПОГОРЕЛОВА Наталия – Председатель Правления Акционерное общество "Страховая компания "МЕГА-ГАРАНТ";

ЧУПИРКИНА Елена – Председатель Правления Страховая компания "ИНТЕР-ПЛЮС";

УЛЬЕ Елена – Председатель Правления ЧАО "Страховая компания "УНИКА";

"ЛИДЕР СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ ГОДА"

Компания "ИнтерГал-Буд";

Корпорация "Промстан";

"Инвестиционно-строительная компания "Центробуд";

"ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ГОДА"

ЖК "CITY PARK" (Застройщик – компания "Синергия");

ЖК "INTERGAL CITY" (Застройщик – компания "Интергал-Буд");

ЖК "SCANDIA" (Застройщик – компания "Триумф");

ЖК "WHITE LINES" (Застройщик – компания "A Development");

"ЖУРНАЛИСТ ГОДА"

ГЕРАСИМОВИЧ Вадим (Интернет-портал Politeka);

ГУТЦАЙТ Оксана (Телеканал ICTV);

ПАНЧЕНКО Диана (Телеканал NewsОne);

"ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ ГОДА"

БОТВИНОВ Алексей – Народный артист Украины, выдающийся украинский пианист;

ВАСЯНОВИЧ Валентин – ведущий украинский кинорежиссер, обладатель приза за лучший фильм Венецианского кинофестиваля 2019 г.;

ПОПЛАВСКИЙ Михаил – Народный артист Украины, генеральный продюсер национальной музыкальной премии "Украинская песня года";

"СПОРТСМЕН ГОДА"

БЕЛЕНЮК Жан – Чемпион мира и Европы по греко-римской борьбе 2019 г. в категории до 85 кг.;

МАГУЧИХ Ярослава – Серебряный призер Чемпионата Мира по прыжкам в высоту 2019 г.;

ХАРЛАН Ольга – Чемпионка мира по фехтованию на саблях 2019 г.;

"БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ГОДА"

БФ "ВЕЛИКА РОДИНА" (Президент - Александр Ульянченко);

БФ "ЗАПОРУКА" (Президент - Наталия Онипко);

БФ "СЕРЦЕ ДО СЕРЦЯ" (Председатель правления - Яна Сидор);

"НОВАЯ ГЕНЕРАЦИЯ ГОДА"

КОСТЫРЯ Инна – общественный деятель, доктор политических наук;

МИШИНА Ксения – украинская актриса театра и кино;

ОЛЕЙНИК Лилия – общественный деятель, основательница бренда здорового питания iLive;

"КУЛЬТУРНО-ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ГОДА"

Частный музей исторического костюма и стиля VICTORIA MUSEUM – Основательница и директор – Виктория Лысенко.

В лауреатском перечне двадцать четвертой общенациональной программы "Человек года-2019" представлены 17 регионов Украины (Винницкая обл., Днепропетровская обл., Закарпатская обл., Запорожская обл., Ивано-Франковская обл., Кировоградская обл., г. Киев, Киевская обл., Львовская обл., Николаевская обл., Одесская обл., Полтавская обл., Сумская обл., Тернопольская обл., Харьковская обл., Херсонская обл., Черкасская обл.).

За 24 года существования общенациональной программы обладателями почетного титула "Человек года" стали 428 победителей в национальных номинациях и 131 обладателей международных и специальных премий программы.

Чествование лауреатов и победителей XXІV общенациональной программы "Человек года" состоится 21 марта 2020 года во время Торжественной церемонии вручения премий "Человек года-2019".

Автомобильный партнер – бренд AUDI

ONUR Group – Официальный партнер

INBLU – Спонсор визита "Ricchi e Poveri" в Украину

TUSIB – Международный партнер

Официальный транслятор церемонии – Телеканал "НАШ"

Принимает отель "Hyatt Regency Kyiv"

Также Генеральная дирекция общенациональной программы "ЧЕЛОВЕК ГОДА" с огромной благодарностью отмечает компании и организации, которые стали деловыми партнерами программы "ЧЕЛОВЕК ГОДА-2019":

Страхова група "ТАС" – Официальный Страховик

Клиника "ОБЕРІГ" – Официальный медицинский партнер

Авиакомпания "МАУ" – Генеральный авиаперевозчик

Ресторан "Чайхона GOLD" – Спонсор торжественного приема

Сеть ресторанов L'KAFA-CAFE – Официальный партнер

Адвокатское объединение "INSTATE" – Адвокатское сопровождение

Газета "КП в Украине" – Спонсор номинации "Кумир украинцев", официальный информационный партнер

Радио "КИЇВ" – Генеральный радио партнер

Интернет-портал "LB.UA" – Генеральный медиа партнер

Телеканал "Первый деловой" – Официальный информационный партнер

Телеканал OBOZ.TV – Официальный информационный партнер

Телеканал "4 канал" – Официальный информационный партнер

Телеканал "O-TV" – Официальный информационный партнер

Телеканал "8 канал" – Официальный информационный партнер

Телеканал "Эко-ТВ" – Официальный информационный партнер

Медиаплатформа InterVizor – Официальный информационный партнер

YouTube канал "Аллатра-ТВ" – Официальный информационный партнер

Информационное агентство "УКРИНФОРМ" – Официальное информационное агентство

Информационное агентство "РБК-УКРАИНА" – Эксклюзивный медиа-партнер

Интернет -портал "OBOZREVATEL.COM" – Генеральный Интернет-партнер

Салон красоты "Body Like" – Beauty партнер

Медицинская косметология Esthel – Официальный партнер

Клуб красоты "Portobello" – Вишуканий партнер

Oscar Dry Clean Studio – Официальный партнер

Отель "MIROTEL" м. Трускавець – Спонсор элитного отдыха

Сеть ресторанов "МИРОВАЯ КАРТА" – Официальный партнер

Отель "FOUQUET`S BARRIERE" – Спонсор наградного и призового фонда

Отель "LE NORMANDY DEAUVILLE" – Спонсор наградного и призового фонда

Отель "ROYAL BARRIERE DEAUVILLE" – Спонсор наградного и призового фонда

Готель "ROYAL LA BAULE" – Спонсор нагородного і призового фонду

Готель "HERMITAGE LA BAULE" – Спонсор нагородного і призового фонду

Готель "RIXOS PREMIUM SEAGATE SHARM" – Спонсор призового фонду

Бренд "SOTHYS" – Спонсор наградного и призового фонда

TM "BRELIL" – Спонсор наградного и призового фонда

ТМ "HYLA" – Спонсор наградного и призового фонда

TM "JOUVENCE ETERNELLE" – Спонсор наградного и призового фонда

Ювелирный бренд YAMAGIWA – Ювелирный партнер

Интернет-портал "GISMETEO.UA" – Официальный информационный партнер

Газета "АРГУМЕНТЫ НЕДЕЛИ" – Официальный информационный партнер

ИД "Украина-Бизнес" – Официальный информационный партнер

Журнал "Натали" – Официальный информационный партнер

Журнал "Грушевского, 5" – Официальный информационный партнер

Журнал "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИЗМ" – Официальный информационный партнер

Журнал "МИР ОТДЫХА" – Официальный информационный партнер

Журнал "TRAVEL NEWS" – Официальный информационный партнер

Журнал "PROF BUILD" – Официальный информационный партнер

Журнал "Печерская Ассамблея" – Официальный информационный партнер

Журнал "Equestrean" – Официальный информационный партнер

Журнал "Woman" – Официальный информационный партнер

Журнал "People.ua by Насолода" – Официальный информационный партнер

Журнал "Ukrainian people" – Официальный информационный партнер

Журнал "EMOTION_Magazine" – Официальный информационный партнер

Журнал "Shikolad" – Официальный информационный партнер

Журнал "Million" – Официальный информационный партнер

Журнал "Fashion of Diplomacy in Ukraine" – Официальный информационный партнер

Журнал "Миллениум" – Официальный информационный партнер

Журнал "Зовнішні справи" – Официальный информационный партнер

Интернет-портал "СПОРТ-ЭКСПРЕСС В УКРАИНЕ" – Официальный информационный партнер

Интернет-портал "NOVOSTIMIRA" – Официальный информационный партнер

Интернет-портал "OUTLOOK" – Официальный информационный партнер

Интернет-портал "UAINFO" – Официальный информационный партнер

Интернет-портал "GoGetNews" – Официальный информационный партнер

Интернет-портал "E-NEWS" – Официальный информационный партнер

Интернет-портал "E-FINANCE" – Официальный информационный партнер

Интернет-портал "УРА-ІНФОРМ" – Официальный информационный партнер

Интернет-портал "Международный курьер" – Официальный информационный партнер

Интернет-портал "Lucky Ukraine" – Официальный информационный партнер

Интернет-портал "Alwaysbusymama" – Официальный информационный партнер

Интернет-портал "Budport.com" – Официальный информационный партнер

Интернет-портал "Ivetta" – Официальный информационный партнер

Интернет-портал "Open World" – Официальный информационный партнер

ТМ VORONIN – Официальный партнер церемонии

Vita Models – Моделинг торжественной церемонии

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