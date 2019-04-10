"Они очень сильные!" В "Л/ДНР" подняли панику из-за мощи ВСУ

Террористы "Л/ДНР" пожаловались на существенное преимущество снайперов Вооруженных сил Украины на Донбассе.
Об этом сообщил в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц), опубликовав подтверждающее видео с признанием одного из боевиков. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
"Буквально вчера хоронили хлопца... Зеленки нет еще, ветки голые. Он не укрылся, почувствовал, что тихо. Проходил мимо, возвращался в часть. Сняли очень профессионально", – рассказал террорист.
Скриншот из видео
По его словам, такие случаи – не редкость. "Снайпера работают очень сильные. Это большая беда. И позиции у них немножко получше. Много мест у них, с которых можно работать. У нас этого нет", – пожаловался он.
ВСУ
РБК-Украина
По словам террориста, в сравнении с 2014-2015 годами силы ОС существенно улучшили точность и получили новейшее бесшумное оружие.
"Мастерство у них выше. Работают очень хорошо", – подытожил противник.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее основатель "ДНР" Александр Ходаковский пожаловался на явное преимущество ВСУ в военной мощи перед террористами. "Нас всех скоро перебьют", – заявил он.
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