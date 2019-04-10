"Они очень сильные!" В "Л/ДНР" подняли панику из-за мощи ВСУ

Террористы "Л/ДНР" пожаловались на существенное преимущество снайперов Вооруженных сил Украины на Донбассе.

Об этом сообщил в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц), опубликовав подтверждающее видео с признанием одного из боевиков. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Буквально вчера хоронили хлопца... Зеленки нет еще, ветки голые. Он не укрылся, почувствовал, что тихо. Проходил мимо, возвращался в часть. Сняли очень профессионально", – рассказал террорист.

Скриншот из видео

По его словам, такие случаи – не редкость. "Снайпера работают очень сильные. Это большая беда. И позиции у них немножко получше. Много мест у них, с которых можно работать. У нас этого нет", – пожаловался он.

ВСУ РБК-Украина

По словам террориста, в сравнении с 2014-2015 годами силы ОС существенно улучшили точность и получили новейшее бесшумное оружие.

"Мастерство у них выше. Работают очень хорошо", – подытожил противник.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее основатель "ДНР" Александр Ходаковский пожаловался на явное преимущество ВСУ в военной мощи перед террористами. "Нас всех скоро перебьют", – заявил он.

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