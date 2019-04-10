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"Они очень сильные!" В "Л/ДНР" подняли панику из-за мощи ВСУ

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Террористы "Л/ДНР" пожаловались на существенное преимущество снайперов Вооруженных сил Украины на Донбассе.

Об этом сообщил в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц), опубликовав подтверждающее видео с признанием одного из боевиков. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Буквально вчера хоронили хлопца... Зеленки нет еще, ветки голые. Он не укрылся, почувствовал, что тихо. Проходил мимо, возвращался в часть. Сняли очень профессионально", – рассказал террорист.

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"Они очень сильные!" В "Л/ДНР" подняли панику из-за мощи ВСУ

Скриншот из видео

По его словам, такие случаи – не редкость. "Снайпера работают очень сильные. Это большая беда. И позиции у них немножко получше. Много мест у них, с которых можно работать. У нас этого нет", – пожаловался он.

ВСУ

ВСУ

РБК-Украина

По словам террориста, в сравнении с 2014-2015 годами силы ОС существенно улучшили точность и получили новейшее бесшумное оружие.

"Мастерство у них выше. Работают очень хорошо", – подытожил противник.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее основатель "ДНР" Александр Ходаковский пожаловался на явное преимущество ВСУ в военной мощи перед террористами. "Нас всех скоро перебьют", – заявил он.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Новости ДонбассаВСУООС
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
А этот Штирлиц сам у этого интервью брал?И кто этот боец где снимали под Киевом или Львовом?
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Пигин Макс
Пигин Макс
Толик продолжает радоваться тому, как украинцы убивают украинцев...
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ДЯЧОК СТЬОПА
ДЯЧОК СТЬОПА
Пигин Макс, - Так еще вчера ты кричало о каких то новороссах а перед тем ДНРовцах ,а сегодня они вдруг стали украинцами ? Когда в аду встретишь Моторылу Киви Гиркина или Бородая ,спроси кто они .
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Соломко Олесь
Соломко Олесь
"Зеленки нет еще..." // Зеленский вам в помощь!!!))))))))))))))))))
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