"Она их не моет"? Фото Савченко с ногами на столе ужаснуло сеть

Бывший народный депутат Верховной Рады Надежда Савченко снова оказалась в центре скандала из-за своего поведения.

Экс-нардеп в здании парламента разулась и закинула ноги на стол. Снимко в Facebook опубликовал фотограф Ян Доброносов.

"Перерыв. Надежда не депутат! Сегодня она посетитель", – подписал он фото.

На снимке видно грязные ноги Савченко, которые она закинула на стол. Также на столе стоит пластиковый стакана с водой и рядом пачка сигарет.

Надежда Саченко в Верховной Раде

В сети были шокированы таким поведением бывшего нардепа Савченко.

"На автостанции "Калиновка", "А что она там делает сейчас?", "Маленького дельфинчика выбросило волнами на берег", "Честер, так честер", "Почему он не пишет?", "Чего она туда приперлась вообще?", "Водка в стакане?", "Сегодня встала на учет на биржу труда официально. С характером барышня", "Гены – не микробы, не выводятся", "Надя ищет работу", – писали в сети.

Скриншот

Скриншот

Вскоре Савченко поймали еще за одним странным занятием – экс-нардеп эмоционально разговаривала сама с собой, размахивая руками.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат 8-го созыва Надежда Савченко получила официальный статус безработной. При этом она пожаловалась, что человеку с судимостью тяжело найти работу в Украине.

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