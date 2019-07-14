Если честно, если бы не было ОРДЛО, его нужно было бы придумать. И, возможно, Господь, или кто там на небе отвечает за нашу духовную и культурную эволюцию, именно так и решили, создав на земле это недоразумение, чтобы мы могли смотреть на него, как в зеркало, наблюдая за гротескными кривляниями гомо-советикуса и всеми деградационными переходами Демоса в Охлос.

И мне жаль, что мы, рассматривая все трещинки войны, русского мира и ОРДЛО, так и не поняли, сделай мы шаг не туда, вся Украина будет вот этим смешным и опасным недоразумением, ведь гомо-советикусы равно распределены по всей земной площади. И дай им толчок, помани очередным, занесенным за годы эСССРии в генный код "забрать и поделить", "всех расстрелять", "колбаса по 2-20", как тут же из вроде бы нормальной демократической и современной личности полезет такое…

ОРДЛО должно было нас мобилизовать. Для защиты мовы, культуры, истории, армии, независимости, земли, духовного и материального. Помните, как они смело играли "Украины никогда не было", "Новороссия", "Малороссия"? Пропагандисты никогда и ничего просто так не делают. Они на примере строительства ОРДЛО показали нам, как это легко, — манипулировать, переписывать историю в нужном им ключе, менять черное на белое, предателей на героев. Так в СССР делали всегда. Так они убивали идентификацию и осознание нации, превращая ее в гомо-советикуса, народ коллективного сознания и коллективного управления.

А деградация? Ведь ОРДЛО в критическом своем большинстве людей, носителей позиции "Донбасс-Россия", "какая разница, кто", это деградировавшие личности, и неважно, пьют они, употребляют наркотики, это другая деградация, личностная, индивидуальная. Деградация общества всегда была составляющей осовечивания народа. Как все! Одеваться, как все, думать, как все, работать, как все… Поэтому гомо-советикус из страхов 2014-го выделял страх трудовой миграции, делая из этой банальной для мира не проблемы проблему. Ведь трудовые мигранты ехали из страны, по стране, а значит, выезжали за границы дозволенного, и могли увидеть запрещенное. Гомо-советикус боится покидать привычный мир, даже, если это мир насилия и несвободы.

Деградация — это отдельная грань войны. И о ней стоит писать, чтобы уберечь людей от того, что вложено в нас импринтингом, якорями эСССРии, спящими в нас с бессознательно полученных знаний.

Стать ОРДЛО легко, вернутся в Украину сложно. Думаю, даже нереально. Так как вижу, как нереально выдернуть из эСССР человека. Как платить налоги и растаможить "евробляху"? Как свободная экономика и государство не регулирует цену в магазине возле меня? Забрать и поделить! Всех расстрелять! Как это они против — расстрелять! Как это олигарх, даже если "олигарх" сосед, который зарабатывает себе, построив свинарник, кролятню или купив трактор? Все должны быть в одной партии. Все должны верить в одну идею. Как это нельзя заправить соляру на работе бесплатно? Как это нельзя взять кукурузу на поле фермера, в колхозе же брали?…

Если всмотреться в наше общество и людей, можно найти столько серпасто-молоткастого, что понимаешь, декоммунизация даже не начиналась.

И когда вот такие гомо-советикусы просто живут, просто воруют друг у друга, ну, и чуть-чуть у государства, вроде бы и не мешают цивилизационной части общества, скажем так, сознательному Демосу, вести страну вперед, а вот когда такие люди становятся у руля, занимают должности, страна тут же, на полном ходу, делает разворот и вместо "Лента за лентою" голосит "Владимирский централ".

Не может человек–совок, состоящий из тысяч маркеров маленького, меркантильного рабченка своих похотей, жадности и советских ценностей, вывести корабль-страну в море демократии и развития, если в его поведении, в его семье норма, имея миллионные доходы, скрывать их и не платить налоги, получать субсидию, имея дорогую недвижимость, брать взятки со студентов, унижать и оскорблять людей, плевать на законы, использовать власть для личного. Такая страна станет ОРДЛО. Так что "реинтеграция" может быть, как "Донбасс-это Украина", так и "Украина-это Донбасс".

Ведь Донбасс, в его ОРДЛынской части, это кристаллизованное деградированное общество гомо-советикусов, управляемое из Кремля. Критическая масса, которого живет банальными маркерами "отыметь укропов" (так называется получение 2-х или 4-х соцвыплат), ни шагу за рамки своей "республики", кто против нас-тот враг, все должны–все обязаны, забрать и поделить, расстрелять, насилие.

Знаете, как там ругаются на рынке в ОРДЛО? — "Я сейчас своим ополченцам позвоню и будешь на подвале кадыровцев обслуживать".

То есть живущие в ОРДЛО знают, что есть подвалы для пыток и незаконного удержания людей, что там кадыровцы (ихтамнеты), русские люди, "освободители" и ополченцы истязают и насилуют до смерти обычных жителей ОРДЛО, разрезают людей живыми, применяют нечеловеческие методы унижения и физического истязания. Знают и воспринимают это, как нормальный мир. Угрожают насилием. Используют насилие. Осознают, что такое насилие и как его применять для решения личного. И сдают людей на подвал из-за мести, донося, часто указывая ложные обвинения для решения свои личных меркантильных целей. Подумайте об этом.

Ведь, если ОРДЛО станет "автономией" с правами, амнистией, "армия" ОРДЛО станет частью МВД и ВСУ, совершенные там преступления (а я уверена, что преступления в ОРДЛО никогда не будут расследованы и наказаны) обрастут уверенностью безнаказанности и всевластия, нас уже ничто не спасет.

Люди меняются быстро, независимость достается тяжело, теряется легко.

И если критическая масса управленцев страны — это меркантильный, нищий духом, вороватый и нагловатый гомо-советикус, у нас нет шанса.

В ОРДЛО ради власти и ради мести люди убивают друг друга. И это очень быстро, когда вчера развитая и цивилизованная территория, становится ОРДЛО.

А теперь, новости из зоны:

В ОРДЛО расцвет культуры. Под культурой, конечно, там понимают нечто другое, и театры, кино, книги, музеи — это уже мир пропаганды, это единое звено пропаганды и насилия, как в СССР, где восковые дедушки Ленина, как и каменные, были готовы принять на колено любую неокрепшую душу.

"Вот вы пишите, что у нас нет культуры,-возмущается одна из моих землячек,-а жители ОРДЛО даже в Египет ездят".

Понятное дело, что люди, для которых поездка в Египет, это "культура", в ОРДЛО смиренно ходят в музеи (для бюджетников и студентов это обязательная программа), а в музеях ОРДЛО сидят восковые герои. Кадыровцы, к которым можно отправить на подвал неугодного, ополченцы, которые убивают и насилуют. Культ насилия теперь и в музеях ОРДЛО, и я не зря пишу "новости из зоны", ведь только зэка в зоне, сломанные и зависимые, будут петь оду вертухаям. Неужели 5 лет войны не изменили нашу страну, и она готова в критическом своем большинстве идти в "культуру" зоны и восторженно созерцать восковых вертухаев-преступников, представляя где-то в глубинах больного воображения сцены насилия из "кадыровских подвалов"?

Ну, и о сексуальных играх земноводных ОРДЛО. Я не зря сделала ремарку, что люди, для которых украсть незаконно оформленную на элитные особняки субсидию у страны это нормально, никогда не построят ничего, кроме зоны и СССР. ОРДЛО это доказало. Все чиновники ОРДЛО, бюджетники, все, кто имеет отношение к деньгам или гуманитарке, воруют. Рабочие воруют на заводах, с выборки люди несут уголь в сумочках, с шахты кусок меди в кармане. Всеобщее колхозное, "республиканское", когда выражение "все воруют, чем я хуже" — это норма жизни и обыденная банальность. Что может построить такая "страна"? Куда она может прийти в своем развитии?

В "мвд" ОРЛО очередное громкое раскрытие "расхитителя собственности"- возбуждено уголовное дело в отношении Владимира Чернова, который является действующим советником "главы" ОРЛО Пасечника, по статье "мошенничество".

Следите за руками в этом случае, все прекрасно и познавательно:

Бизнесмен из моего родного Свердловска, Луганской области (можно было бы написать — коллаборационист и финансист террористов, так как он платит налоги в ОРЛО), но это уже не толерантно и не законно (язык вражды), да и бизнесмен имеет связи в уже верховнокриворожскорадных кругах Украины, то есть партнер, поэтому не стоит — Игорь Нарожный, (свердловский угольщик, контрабандист и металлоломщик).

Нарожный, как настоящий советский человек и наварос, дал взятку настоящему "республиканцу", советскому человеку и наваросу Владимиру Чернову, в сумме 1,7 млн рублей, для получения разрешения на разработку шлакового алюмосодержащего отвала.

Чернов пообещал, сказал, что будет решать непосредственно с "самим", деньги взял, а вопрос не решил. Нарожный начал требовать возврата денег, но получил отказ.

Нарожный тут же почувствовал в себе "республиканца" и борца с олигархами и расхитителями, и написал заявление в "мвд лнр" о вымогательстве взятки.

Я могла бы написать коротко и понятно "…жаба гадюку", но я же вроде интеллигентный блогер, хотя и с Донбасса. Поэтому выкрутилась красиво, и написала рассказ, познавательный, о советском человеке, мире куда мы так стремительно падаем, мире, из которого мы так долго выползали, оставляя кровавый след, виртуозно сославшись на сексуальные отношения земноводных.

Кстати, ОРДЛО — это калька не только с СССР, но и с современной России.

Сколько нам осталось побыть цивилизованной страной? Как быстро вот такие сообщения и восковые фигуры кадыровцев-опочленцев станут нормой и реальностью уже и нашего гротескного осовеченного, орусявленного и отОРДЛыниного мира?

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