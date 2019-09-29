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29 сентября • обновлено в 12:04
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Олег Вишняков
Олег Вишняков
Почесний Консул Держави Ізраїль у Західному регіоні України Все статьи автора

Бабий Яр 1941: Шеренга. Выстрелы. Смерть

2.2т

Бабий Яр ... 1941

Все началось с объявления:

"...Всем жидам города Киева и окрестностей собраться в понедельник 29 сентября 1941 года до 08:00 часов утра ..."

Женщины и дети, пожилые люди и те, кто по каким-то причинам не смог пойти на фронт - стояли над пропастью. Они чувствовали, что их ждет ... Вот немецкие солдаты с оружием ... Приказ оставлять вещи и раздеваться ...

Шеренга. Выстрелы. Смерть.

Тех, кто выжил, добивали в яме ...

Чтобы заглушить крики людей - убийцы громко включали музыку.

Всего с 29 сентября - 11 октября 1941 эсэсовцы расстреляли почти все еврейское население города - более 50 000 мужчин, женщин, детей.

Время идет, но забыть эту трагедию невозможно. Мы не имеем морального права допустить повторения подобных преступлений. Эта страшная страница Украинско-еврейской истории напоминает, что прихоть одного человека - может отнять тысячи жизней.

...Но когда тысячи людей собираются вместе - нет такого врага, которого бы они не смогли побороть!

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Автор
Олег Вишняков Олег Вишняков
Тема
Трагедия Бабиного Яра
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Олега Вишнякова
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Гитлеровский фашизм уничтожен в 1945 году. А ка-цап-ский фашизм еще предстоит уничтожить
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Levitsky Valery, тому евреїв у президенти обираємо?
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Южный Гарик
Южный Гарик
Levitsky Valery, ты не забывай, что пособниками и участниками тех кровавых событий, были те, кого вы славите и чьими именами называете улицы, а тех кто этих гнид раздавил, вы пытаетесь предать забвению... Так что не по адресу твой высер
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