Бабий Яр ... 1941

Все началось с объявления:

"...Всем жидам города Киева и окрестностей собраться в понедельник 29 сентября 1941 года до 08:00 часов утра ..."

Женщины и дети, пожилые люди и те, кто по каким-то причинам не смог пойти на фронт - стояли над пропастью. Они чувствовали, что их ждет ... Вот немецкие солдаты с оружием ... Приказ оставлять вещи и раздеваться ...

Шеренга. Выстрелы. Смерть.

Тех, кто выжил, добивали в яме ...

Чтобы заглушить крики людей - убийцы громко включали музыку.

Всего с 29 сентября - 11 октября 1941 эсэсовцы расстреляли почти все еврейское население города - более 50 000 мужчин, женщин, детей.

Время идет, но забыть эту трагедию невозможно. Мы не имеем морального права допустить повторения подобных преступлений. Эта страшная страница Украинско-еврейской истории напоминает, что прихоть одного человека - может отнять тысячи жизней.

...Но когда тысячи людей собираются вместе - нет такого врага, которого бы они не смогли побороть!

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