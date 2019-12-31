Оккупанты выгнали журналиста-"крымнашиста" из-за оскорбления Путина

Оккупационные власти аннексированного Россией Крыма "депортировали" на материковую часть Украины блогера и журналиста Евгения Гайворонского, который ранее поддерживал захват полуострова.

Об этом в Facebook сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. По его словам, cейчас журналист должен находиться в городе Бахмут Донецкой области, после чего он планирует ехать в Киев.

Евгений Гайворонский rferl.org

"Евгения Гайворонского, журналиста, жившего во временно оккупированном Крыму и который во время вторжения российских войск поддержал действия России по захвату Крыма, сегодня ночью депортировали на материковую часть Украины", – сообщил Чубаров.

В Крыму Гайворонского задержали и обвинили в административном нарушении по статье "оскорбление в Интернете власти и символов России" из-за поста в Facebook о Владимире Путине. После чего он был арестован по обвинению в уклонении от лечения наркозависимости.

Сам Гайворонский сообщил, что его в сопровождении сотрудников ФСБ и миграционной службы выдворили в районе пограничного перехода между Россией и Украиной Чертково-Меловое.

Во время аннексии Крыма журналист поддержал оккупацию полуострова. Он жил в Ялте, где работал в пророссийской организации, которая собирала подписи для проведения так называемого референдума о присоединении к России.

В дальнейшем Гайворонский сменил несколько мест работы, включая местное издание, которое называют оппозиционным. Вскоре журналист выразил надежду, что Украина вернет Крым.

В ноябре документы, по которым Гайворонскому выдали российский паспорт, признали незаконными. Его же самого отправили в Краснодарский край в центр для содержания иностранных граждан, ожидающих выдворения или депортации.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в Крыму жительница Севастополя расцеловала вагон поезда, который начал курсировать по мосту из России на территорию полуострова.

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