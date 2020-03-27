Оккупанты в Крыму закроют медиков на "противочумной" станции из-за коронавируса

В городе Евпатория во временно оккупированном Крыму начнет работать обсерватор для людей с коронавирусом или подозрением на него. Однако медиков на этом объекте не будут отпускать за пределы его территории и домой.

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Об этом заявила руководитель "регионального управления" Роспотребнадзора Наталья Пеньковская, сообщает "Крыминформ".

"Я прошу с 27 марта привести в готовность обсерватор города Евпатории, чтобы там с завтрашнего дня находились уже необходимые силы", – сказала она.

Пеньковская также попросила отменить учения в обсерваторе, поскольку времени на их проведение нет.

Медики в Крыму Kafanews

"Противочумная станция сразу выйдет при загрузке обсерватора и начнет отрабатывать режим на месте. Сотрудники, которые будут работать в обсерваторе, должны понимать, что это закрытый режим, и они из обсерватора домой не возвращаются. Они живут на территории", – подытожила представительница оккупационных властей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жители временно оккупированной Керчи пожаловались на катастрофическое состояние инфекционой больницы в городе. Они показали фото и видео с обдертыми стенами, устаревшей сантехникой и рассказали о жесткой нехватке медперсонала в лечебном учреждении.

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