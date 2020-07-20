Оккупанты в Крыму начали бурить скважины: эколог предупредила об опасности

В аннексированном Россией Крыму оккупанты из-за нехватки воды стали бурить новые скважины, что приведет к подсосу подземных вод, которые засаливаются. В результате чего, оставшаяся пресная вода станет более жесткой и соленой.

Вода из скважин будет минерализоваться, и если ею поливать землю, это приведет к засолению почв и потере урожая. Об этом в статье на "Реалии. Крым" предупредила эколог Маргарита Литвиненко.

"Скважины дальше бурить нельзя. Увеличивать их бурение нельзя, во-первых, запасы подземных вод, запасы небезграничны. Потребление воды увеличивается за счет приезжих, и население Севастополя и Крыма увеличилось. Идет подсос подземных вод, и эти подземные воды засаливаются, то есть делают более жесткими и солеными те запасы пресных вод, которые уже имеются", – пояснила эколог.

Отмечается, что оккупанты знают, что нельзя использовать подземные воды, но тем не менее продолжают бурить новые скважины. Так, еще в 2015 году состоялось заседание так "Государственного комитета водного хозяйства", где было известно о засолении почв Крыма.

"Особенностью местных источников воды, как правило, является их повышенная минерализация, что делает их непригодными или ограниченно пригодными для полива. Поэтому использование местных вод для полива может привести к развитию процессов засоления и осолонцевания и потере плодородия почв и урожаев. Такие случаи уже наблюдаются на территории Крыма, когда в результате полива водой из скважин, без учета ее химических свойств, произошло засоление земель", – было прописано в протоколе заседания.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Крыму почти засохло Белогорское водохранилище.