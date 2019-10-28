Одна логическая ошибка: ученые назвали неожиданную причину катастроф

Ошибка в принятии решения, которая усыпляет нашу бдительность и не дает объективно оценить риски, часто становится причиной фатальных катастроф.

Исследования показывают, что мы слишком часто принимаем решения, опираясь на предыдущий опыт, при этом игнорируя множество положительных или отрицательных факторов, которые ранее приводили к положительному результату. Так, мы не оцениваем риски объективно, что и становится причиной многих катастроф, пишет ВВС.

В статье привели пример - пилот осуществляет привычный полет по известному маршруту, но погода вдруг ухудшается. Пилот знает, что полет сквозь грозу опасный и по инструкции он должен развернуться. Но он уже летал по этому маршруту раньше в подобных погодных условиях - и никаких проблем не случилось.

Ученые назвали неожиданную причину катастроф

"Должен ли пилот продолжать полет или он все-таки должен вернуться обратно? Если вы выбираете первый вариант, вы допускаете известную логическую ошибку - "предвзятость результата". Решение продолжать полет было очень рискованным и впервые. Избежать аварии, возможно, удалось только чудом. Но предвзятость результата заставляет пилота вдруг проигнорировать опасность и предположить, что в инструкции она или завышена или его мастерство позволяет справиться с такими рисками", - отмечается в статье.

Журналисты утверждают, что согласно исследованию 1988 года, люди склонны обвинять кого-то в негативных последствиях, даже если ситуация от человека не зависела. И так же наоборот: предвзятость, вызванная предыдущим положительным результатом заставляет нас игнорировать риски и принимать неверные решения.

Исследовательница Франческа Джино из Гарвардской школы бизнеса провела эксперимент - участникам рассказали об ученом, который подделал результаты исследований, чтобы доказать эффективность медицинского препарата. Джино обнаружила, что участники менее критично относились к поведению ученого, если препарат в конце концов оказывался безопасным и эффективным, чем когда у него были опасные побочные эффекты.

Хотя в идеале они должны осудить безответственные действия ученого в обоих случаях, ведь в будущем они вполне могут привести к трагедии.

Кроме того, пишут журналисты, наиболее серьезные последствия предвзятости результата касаются нашего восприятия рисков. Например, исследования поведения пилотов показывают, что многие из них принимают решение лететь при опасных погодных условиях с плохой видимостью, если они слышат, что другие пилоты только что успешно пролетели по этому маршруту. Как выяснили исследователи, эта логическая ошибка объясняет многие катастрофы.

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