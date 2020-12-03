Одиозному судье Майдана разрешили работать в Печерском суде пожизненно, – член Общественного совета добродетели

Высший совет правосудия в единогласно проголосовала за назначение Виктора Кицюка судьей Печерского суда Киева пожизненно.

Об этом сообщил в Facebook координатор Общественного совета добродетели Михаил Жернаков. Он отметил, что судья "неоднократно сознательно осуждал невинных с целью запугивания и подавления протестов".

"Судебная власть окончательно пустилась во все тяжкие... Он (Виктор Кицюк – ред.) вообще не получил никакого решения по квалификационной оценке. Это прямое нарушение закона и преступление", – подчеркнул активист.

По словам Жернакова, одиозный судья стал "символом управляемого судейского террора тех времен (Майдана, – ред.)", однако Высший совет правосудия "не выявил никаких фактов, свидетельствующих о недобросовестности Кицюка, или того, что его назначение негативно повлияет на авторитет правосудия и общественное доверие".

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что 27 ноября Шевченковский райсуд Киева оправдал бывшего судью Печерского райсуда Кицюка.

Его обвиняли в принятии заведомо неправосудного решения из личной заинтересованности. Речь шла о решении в отношении участников Автомайдана, которых он лишил на шесть месяцев права управлять транспортными средствами. Кицюк находился под следствием по делу о заведомо неправосудных решениях (ст. 375 Уголовного кодекса) с 2016 года.