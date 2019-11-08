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8 ноября • обновлено в 13:50
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Один из старейших патриархатов признал ПЦУ: что это значит

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Старейший после Вселенского патриархата Александрийский патриархат Феодор II официально признал автокефальную Православную церковь Украины.

Во время литургии в пятницу, 8 ноября священнослужитель поминал имя митрополита Киевского Епифания, сообщил в Facebook архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря).

Он отметил, что служба прошла в день Собора Архистратига Михаила в храме Архангелов (Каир, Египет).

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"Таким образом, Александрийский Патриархат присоединился к числу церквей, признающих автокефалию ПЦУ. Как известно, Александрийская Церковь имеет в диптихах второе после Вселенского Патриархата место", – добавил Зоря.

Патриарх Феодор II

Патриарх Феодор II

Facebook Евстратий (Зоря)

Как сообщает ВВС, признание Александрийским патриархатом ПЦУ станет мощным сигналом для всего православного мира. Ведь многие другие поместных церквей уже заявляли, что будут определяться относительно своего отношения к ПЦУ после того, как ее признают старые патриархата, такие как Александрийский.

Литургия

Литургия

Facebook Евстратий (Зоря)

Отмечается, что это признание состоялось после подобного шага Греческой православной церкви, которая также начала евхаристическое общение с ПЦУ.

Среди автокефальных церквей, которые могут в ближайшем будущем признать ПЦУ, эксперты также называют Кипрскую, Румынский и Грузинскую.

Как писал OBOZREVATEL, ранее архиепископ Зоря заявил, что Россия пытается информационно смягчить последствия для себя решения, принятого Собором иерархов Церкви Греции о признании ПЦУ.

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Персона
Евстратий (Зоря)
Место
Египет
Тег
Православная церковь Украины
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Африка с нами!
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Прощай немытая орда!
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Инкогнито Назар, ой дурак.....
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1
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Инкогнито Назар, Прощай турецкий холоп.
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