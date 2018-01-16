Одессу замело: мощный снегопад парализовал город

Во вторник, 16 января, на Одессу и область обрушился сильный снегопад, из-за чего резко усложнилось движение на дорогах.

При этом, по прогнозам синоптиков, ожидается образование снежного покрова высотой до 40 сантиметров, передает ГосЧС.

Также местные СМИ сообщают, что несмотря на снежный буран одесский аэропорт работает, полосу чистят, но коэффициент сцепления (показатель чистоты ВПП) — на границе безопасных величин.

Тем не менее, рейсы некоторых авиакомпаний не состоялись — пилоты отказались от посадки в Одессе. Рейс "Мотор Сич" из Жулян на Ан-24РВ развернулся в 100 км от Одессы и сел в аэропорту вылета.

Также в ГУ Нацполиции в Одесской области заявили, что для грузовиков закрыты все автомагистрали, автодороги государственного значения и общего пользования области во всех направлениях из Одессы.

Кроме того, в связи с ухудшением климатических условий, прекращена работа четырех трамвайных маршрутов и одного троллейбусного маршрута в Одессе.

Думская

Думская

Думская

Думская

Думская

Думская

Думская

Думская

Думская

Думская

Думская

Думская

В социальных сетях уже начали появляться фотографии заснеженного города.

"Снег в Одессе всегда неожиданность и стихийное бедствие, потому что неожиданность. Зато дети дорвались", - отмечают в соцсетях.

Напомним, ранее появился прогноз погоды в Украине до конца рабочей недели.