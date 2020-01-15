Врача-психиатра, подозреваемого в убийстве адвоката, отпустили: суд в Киеве принял решение

В Апелляционном суде Киева 15 января прямо из зала заседаний отпустили подозреваемого по делу об убийстве бориспольского адвоката Юрия Игнатенко врача-психиатра. Его коллеги опасаются, что преступление хотят замять, поскольку заседания ранее переносилось без серьезных поводов, а обвиняемых могут выпустить.

Как рассказал OBOZREVATEL адвокат Валерий Кузьменко, суд по жалобе адвокатов обвиняемых пересмотрел задержанным меру содержания под стражей, срок которого заканчивается 23 января.

"Теперь они могут ехать даже за границу....Дело слушалось в Броварах четыре раза. Судья Броварского суда вынесла постановление о продлении меры пресечения, что не понравилось обвиняемым. А сейчас оно слушается в Днепровском суде столицы, очередное заседание назначено на 21 января. ...Теперь дело слить", - объяснил Кузьменко.

По его словам, адвокаты обвиняемых устроили в суде "процессуальную диверсию". "Злоупотребляя своими адвокатскими правами, они то болеют, то просто не являются на заседания, из-за чего они постоянно переносятся, что дает повод думать, что дело хотят слить", – считает Кузьменко.

Юрий Игнатенко Фото из семейного архива

Известный бориспольский адвокат Юрий Игнатенко исчез 19 марта 2015 года. Он вышел из офиса на встречу и больше не появился. Через два дня его тело с признаками насильственной смерти нашел рыбак около села Рожны, Броварского района. У него была сломана шея, изуродовано кастетом лицо. Супруга в морге едва смогла опознать его.

Через несколько дней были задержаны четверых подозреваемых. Это двое 17-летних парней (спортсмены), которые временно жили в одном из столичных общежитий, и два киевлянина — 28-ми и 62-х лет. Среди обвиняемых оказался известный в Киеве психиатр Виктор Спиридонов, который даже баллотировался в мэры столицы, а также его зять. Они перемещались на легковом автомобиле, в салоне которого эксперты нашли следы крови. Анализ показал, что она принадлежит убитому.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители задержали еще одного человека из группы лиц, причастных к убийству активистки и лейтенанта полиции Амины Окуевой и покушению на жизнь Адама Осмаева. Задержанного мужчину зовут Андрей К.

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