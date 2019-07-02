Обстрел медиков на Донбассе: Порошенко призвал США усилить давление на Россию

Лидер политической партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко призвал власти США усилить давление на Россию из-за обстрела медицинского автомобиля на Донбассе.

Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в Facebook, сообщив, что провел встречу с Временным поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором.

"Обсудили болезненные для Украины вопросы: эскалацию ситуации на Донбассе, свободу СМИ в Украине и перспективу освобождения украинских моряков, которые сейчас находятся в плену РФ", – написал Порошенко.

Петр Порошенко и Уильям Тейлор Facebook Петра Порошенко

Он подчеркнул, что в очередной раз Россия продемонстрировала то, что не собирается выполнять международные, в том числе Минские, договоренности. "Циничный обстрел медицинского автомобиля привел к гибели украинских медиков - это очередное преступление, подтверждающий нежелание Москвы выполнять взятые на себя обязательства. Поэтому нужны дальнейшие консультации международного сообщества в поддержку Украины и усиления давления на Россию", – призвал лидер "ЕС".

Кроме того, он призвал Вашингтон поддержать Украину в стремлении вернуть домой пленных моряков. "Считаю, что ответом на дерзкое невыполнение Москвой решение Международного трибунала по морскому праву должно стать созыва внеочередного заседания СБ ООН по этому вопросу. Надеюсь на поддержку этой инициативы со стороны Вашингтона", – написал Порошенко.

Также лидер партии отметил, что передал американцам текст Евроатлантической хартии для их ознакомления с планом "ЕС" ускорения движения Украины в ЕС и НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, партия Порошенко показала текст Евроатлантической хартии, целью которой является получение Украиной полноправного членства в ЕС и НАТО.

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