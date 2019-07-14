Обстрел канала Медведчука: украинцы раскусили хитрый план Кремля

Большинство украинцев считают обстрел телеканала "112 Украина", который принадлежит главе политсовета паартии "Оппозиционная платформа – За жизнь", куму президента России Владимира Путина Виктору Медведчуку, провокацией Кремля.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, который прошел на OBOZREVATEL.

Так, мнение, что к ЧП приложила руку Россия, выразили 43% опрошенных. Еще 25% украинцев решили, что это была обычная постановка. "Весь город в камерах", – пояснили они.

Обстрел 112 канала

При этом, 19% респондентов расценили пикет как последнее предупреждение от националистов.

Для 8% случившееся стало подтверждением существующей угрозы свободе слова в Украине, а еще 5% украинцев заговорили о настоящем теракте.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В ночь на 13 июля, около 03:00, в Киеве двое человек обстреляли из гранатомета здание, в котором находится "112 канал".

Позже в сети опубликовали видео, на котором можно увидеть момент обстрела офиса телеканала "112 Украина".

Российские пропагандисты уже нашли причину обстрела "112 канала", заявив, что поводом мог стать анонс фильма Оливера Стоуна "В борьбе за Украину".

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