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Обстрел канала Медведчука: украинцы раскусили хитрый план Кремля

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Большинство украинцев считают обстрел телеканала "112 Украина", который принадлежит главе политсовета паартии "Оппозиционная платформа – За жизнь", куму президента России Владимира Путина Виктору Медведчуку, провокацией Кремля.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, который прошел на OBOZREVATEL.

Так, мнение, что к ЧП приложила руку Россия, выразили 43% опрошенных. Еще 25% украинцев решили, что это была обычная постановка. "Весь город в камерах", – пояснили они.

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Обстрел 112 канала: спецслужбы России активизировались

Обстрел 112 канала

Обстрел 112 канала

При этом, 19% респондентов расценили пикет как последнее предупреждение от националистов.

Для 8% случившееся стало подтверждением существующей угрозы свободе слова в Украине, а еще 5% украинцев заговорили о настоящем теракте.

Обстрел канала Медведчука: украинцы раскусили хитрый план Кремля

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Обстрел 112 телеканала
Персоны
Виктор Медведчук Владимир Путин
Место
Украина
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Сало Уронили
Сало Уронили
ну если это план Кремля,барабанная дробь.........грош цена всем силовым структурам Украины.Унтер-офицерская вдова сама себя высекла.Говоря более понятным языком-вступили в половые отношения сами с собой.:);)
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Юг Руси
Юг Руси
Абсос, не путай укроинцев и посетителей твоего сайта )))))))))) Укроинцы видите-ли раскусили
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Ну конечно сами себя обстреляли. Можно было еще и версию про кондиционер подкинуть. Все равно ничего нового сводомитский мозг придумать не в состоянии
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