OBOZREVATEL помогает сэкономить: опубликован список распродаж до 70%

Ежегодно все любители шоппинга с нетерпением ожидают Черной пятницы – традиционной распродажи в магазинах, которая пришла к нам из американских традиций и отмечается после Дня благодарения.

Сегодня, не дожидаясь распродаж, можно устроить шоппинг по приятным ценам в любимых интернет-магазинах, пользуясь разделом Промокоды:

1. Фокстрот: действуют скидки до 40% на технику Philips.

2. Telemart: действуют скидки на компьютеры и комплектующие, только до конца октября.

3. Topshoptv: действуют огромные скидки до 70% на продукцию для дома и досуга.

4. Answear: можно приобрести одежду и обувь от брендов Armani, Guess, Trussardi за полцены.

5. Goodwine: при оформлении заказа на сумму от 500 гривен действует услуга бесплатной доставки.

6. Aliexpress: действует дисконт до 70% на мужскую одежду.

7. Book24: действуют скидки до 30% на художественную литературу.

8. Pampik: в разделе можно найти промокод на дополнительную скидку в размере 150 гривен при оформлении заказа на сумму от 1500 гривен.