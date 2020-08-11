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Обнаружены новые опасные последствия от коронавируса: он поражает мозг

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
1,1 т.
Коронавирус может быть очень опасным для работы мозга человека

Коронавирус может быть очень опасным для работы мозга человека.

Нейробиологи из США считают, что коронавирус может иметь гораздо больше негативных последствий для организма, чем ученые предполагали ранее.

В статье доцента психологии Мичиганского университета Натали С. Тронсон говорится, что COVID-19 может привести к нарушению когнитивных функций человека и потери памяти.

Такие эффекты могут быть вызваны влиянием вируса на ткани мозга. К выводу ученые пришли, проанализировав данные о симптомах и эффектах для здоровья пациентов, которые переболели коронавирусом.

По словам Тронсон, болезнь может быть очень опасной для работы мозга человека.

Кроме очевидных неврологических симптомов, вроде потери обоняния и бредового расстройства, которые появляются во время заражения, ученые выделяют и долгосрочные последствия COVID-19 в виде синдрома хронической усталости, а также синдрома Гийена-Барре – редкое состояние, при котором иммунная система человека поражает собственные периферические нервы.

Исследователи считают, что неврологические изменения после COVID-19 могут быть вызваны непосредственным влиянием вируса на ткани мозга, а также заражение эпителиальных клеток и сердечно-сосудистой системы.

Тронсон считает, что коронавирус может нарушать работу нейроимунных клеток, которые обеспечивают мозг энергией и отвечают за обработку сигналов о воспалениях в организме. Это, в свою очередь, приводит к серьезным заболеваниям мозга.

Как писал OBOZREVATEL ранее, исследователи из Университета Сантьяго-де-Компостела в Испании утверждают, что жидкость для полоскания рта с йодом может уничтожить коронавирус и предотвратить COVID-19 или уменьшить его симптомы, если кто-то уже заболел.

СШАКоронавирус
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