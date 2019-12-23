Провели 4 года в плену: стало известно, кого вернут Украине в рамках обмена

Украина сможет вернуть в рамках обмена пленными граждан, которых не удалось освободить из плена террористов "Л/ДНР" в декабре 2017 года.

Об этом сообщила представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская по результатам переговоров со всеми сторонами в понедельник, 23 декабря, в режиме скайп-конференции (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Была наконец достигнута договоренность о проведении взаимного освобождения лиц до окончания этого года, как, собственно, и было решено во время парижского саммита в "нормандском формате". И это огромное счастье, потому что мы сможем наконец забрать из незаконного содержания под стражей тех наших ребят, которых не смогли забрать в декабре 2017 года, тех ребят, которые в течение четырех лет после Иловайска, Дебальцево находились в плену и которые в течение четырех лет не имели возможности даже пообщаться со своими семьями", – рассказала она.

Обмен пленными: стало известно, кого вернут Украине Скриншот из видео

По словам Лутковской, окончательные списки пока "дошлифовуются". "Прошу всех не манипулировать информацией, так как за этой процедурой взаимного освобождения – судьбы людей", – добавила она.

Напомним, стало известно, что ТКГ согласовала обмен пленными до конца 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ назвали возможных лиц, которых Украина выдаст "Л/ДНР" – это экс-"беркутовцы", подозреваемые в расстрелах на Майдане.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся