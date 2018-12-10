Объединительный Собор в Украине: УПЦ КП сделала официальное заявление

Представители Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) намерены принять участие в объединительном Соборе, который состоится 15 декабря.

Об этом заявил пресс-секретарь УПЦ КП архиепископ Евстратий (Зоря) на своей странице в Facebook. По его словам, в Киевском патриархате настроены согласовать с представителем Вселенского Патриарха митрополитом Эммануилом и со всеми другими сторонами вопросы, чтобы заседание прошло успешно.

"Те вопросы, которые находятся в компетенции исключительно Собора – соответственно будут решены на Соборе, для чего он и созывается", - написал он.

Евстратий (Зоря) "Антикор"

Зоря официально подтвердил, что в объединительном Соборе примут участие архиереи, клирики, монахи и миряне.

"Наличие предложений со стороны Киевского патриархата к регламенту Собора или процедуре избрания Предстоятеля не означает, что в итоге не будет согласовано совместное видение. Как участники Собора мы с очевидностью вправе вносить свои предложения, аргументировать и поддерживать их", - подчеркнул он.

Напомним, Синод Украинской православной церкви Московского патриархата запретил своему епископату, духовенству, монашеству и мирянам участвовать в объединительном Соборе.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Собор состоится 15 декабря в соборе Св. Софии в Киеве.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вселенский Патриархат 11 октября принял решение продолжить процедуру предоставления Томоса Украинской церкви, а также объявил о снятии анафемы с патриарха Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви митрополита Макария.

РПЦ выступила против такого решения Константинополя и в качестве протеста 15 октября разорвала отношения со Вселенским Патриархатом.

Несмотря на все перипетии, 29 ноября Вселенский Патриархат все же утвердил текст Томоса и проект устава независимой украинской церкви. Также в Константинополе объявили, что украинская автокефальная церковь будет называться "Православная церковь в Украине".