Я ооочень хорошо помню, когда в Донецке собирались идиоты и орали про сланцевый газ, янки и о том, что после прихода американцев все шахтеры останутся на бобах, без работы и все такое. То шоу ну очень хорошо в памяти осталось у меня: всякие дебилы с плакатиками, которые орали во всю глотку - янки, валите домой, придурки в противогазах с листочками, которые раздавались на центральной площади Донецка, тетки у микрофона рассказывали с надрывом и хрипом про огненную воду из кранов в квартирах и, конечно же, дедуганы в орденах у микрофона, которые во всю глотку орали про то, шо свою землю никому не отдадут.

Американцы не пришли. Зато пришло руссо-таракано. Американцев нет, но шахты закрываются. Магия, су*а. Хотя...Наверное то не настоящие русские, а американцы, которых переодели в русских, русские ж не такие. Или все таки?...

Ну а пока ватка рассказывает, как плохо в Украине живется, расскажу о проделках американцев в оккупированной рф Макеевке. Поехали.

Итак, 25 числа закрывается шахта в самом большом районе Макеевки - Советском. Взгляните на сайт Макеевугля: вроде все и классно, даже лавы новые открывают в шахтах. Только есть один нюанс: до войны открывали в месяц по 3-5 лав.

2 лавы за год - это конечно овердохуа и больше, чем минимум 30 при Хунте, правда ватаны? Зато без биндер прахлятых и с приходом русских все в шоколаде: шахта Северная в Макеевке закрывается, шахта Ясиновская-глубокая стоИт. Зато никто не мешает разговаривать на русском и пенсию от биндер требовать можно. Зашибись стартап. А кто не видит плюсов в закрытии очередном закрытии шахты,тот кто ? Враг народа и агент сбУ, на подвал его, су*у.

Кроме закрытия шахты, в котором несомненно немерено плюсов, особенно для шахтеров, есть бонус - это так называемый эффект домино. Давайте порадуемся закрытию шахты Северная вместе с шахтерами Макеевки: все небольшие поселки в основном сильно завязаны к ближайшей шахте. То есть: работа, электричество, инфраструктура, водопровод - это все от шахты идет. Кроме того, что шахтеры фактически лишаются работы, работы лишаются работники инфраструктуры шахты: железнодорожники, машинисты тепловозов и т д. А,если простыми словами: закрылась шахта = закрылась жд дорога, по которой транспортировали уголь. И все работники железной дороги остались без работы. Но это все херня, главное по русски можно разговаривать. Робот железный? Железный. Ну так хай он и работает.

Кстати, врядли оккупационные сми расскажут причину закрытия шахты Северная в Макеевке. Тут все просто и сложно одновременно - виноваты американские геи. Именно они не захотели пройти чуть больше 250 метров камня проходческим комбайном. Почему? Потому шо по бумагам комбайн проведен как новый, а старый не осилит такую задачу. Видимо американцы подменили комбайн, чтоб дискредитировать оккупационные типа власти. Ну не мог захараст тупо срубить бабла для себя лично, а шахтеров и работников инфраструктуры шахты оставить без работы. Или мог все-таки захараст закрыть шахту, которая добывала коксующийся уголь для химии и металлургии?

Короче говоря, американцам на Донбассе скоро будет делать нечего - русские угробят тупо все. От такая "братская" любовь. Завидуйте молча.

P.S. Хочешь помочь русскому оккупанту приехать домой в гробу с Донбасса? Это просто - инструкции на сайте http://hunta.in.ua/