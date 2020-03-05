Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступил за возобновление подачи воды в оккупированный РФ Крым.

Об этом глава правительства заявил в эфире ток-шоу "Право на владу" в четверг, 5 марта. Он подчеркнул, что в Крыму живут украинцы, которых нельзя бросать.

"Неподача воды приведет к гуманитарной катастрофе. Там живут украинцы. Мы не перекроем воду для украинцев. Крым – это Украина! Там живут украинцы. Оккупант не может нести ответственность за украинцев, которые там живут", – заявил Шмыгаль.

Он также уверил, что вода будет подаваться для потребителей, а не военных баз и предприятий оккупированного полуострова. На вопрос, как он различит воду из одного канала, Шмыгаль внятно ответить не смог.

Как писал OBOZREVATEL, ранее стало известно о том, что осень 2019 года в Крыму была крайне засушливой. На протяжении четырех месяцев полуостров оставался без дождей. Высохло много рек, водохранилища мелеют.

Во время визита в Крым президент России Владимир Путин признал проблему водоснабжения полуострова.

Ранее в "Слуге народа" заявили, что подача воды в Крым в обмен на вывод российских войск из Донбасса может стать "допустимым компромиссом".

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